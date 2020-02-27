عاجل : تأجيل عقد جلسة البرلمان الى الاحد المقبل
المقالات

قراءة في اوراق كابينة علاوي


قاسم آل ماضي

 

بعد انتظار قارب الشهر ظهرت اخيرا كابينة حكومة محمد توفيق علاوي فماذا كان فيها ، هذا ما سنحاول الاضاءة عليه في هذه النقاط المختصرة

1- غاب عن التشكيلة اهم وزارة يحتاجها العراق الان لضبط الوضع الامني وهي وزارة الداخلية .

2- غابت وزارة المالية ووزارة العدل التي كان يشغلها الكرد في الحكومة السابقة في اشارة واضحة لعجز علاوي في فرض ارادته على الساسة الكرد الذين استحدث لهم وزارة شؤون الاقليم وبقي عاجزا عن توزير مرشح لها ايضا كما فعل مع غيرهم .

3- وزارة التجارة التي اختلف حولها مع الحلبوسي ظلت شاغرة ايضا لتعطينا انطباعا واضحا عن مقدار القوة التي يمتلكها علاوي والتي تحدث عنها في خطاباته وتغريداته الاخيرة والتي اظهر فيها ثقة عالية لم يتمكن من ترجمتها في اسماء التشكيلة خصوصا مع الكرد والسنة .

4- سلم وزارة الدفاع لضابط شرطة متقاعد متناسيا ان العراق يزخر ويفخر بكفاءاته العسكرية التي تفوق بها على بلدان المنطقة والتي يمكنها الاخذ بيد المؤسسة العسكرية الى حفظ امن واستقلال العراق وسيادته في هذا الظرف العصيب .

5- جاء باربع وزراء اعمارهم فوق السبعين (الهجرة 78 ، النفط 74 ،الموارد المائية 73 ، التخطيط 72 )  في مرحلة تحتاج الى روح الشباب وحيويتهم لمعالجة الازمة الكبيرة التي يعيشها البلد .

6- لم يقدم سوى 18 اسم مرشح مع 23 وزارة ، وهذا يوضح عدم قدرته لحد الان على اكمال الكابينة على اي حال .

7- مرشح وزارة التعليم العالي حزبي معروف تابع لاسامة النجيفي وهو ابعد مايكون الاستقلالية .

8- مرشح الخارجية سبق وان حل بديلا عن حسين الشهرستاني في البرلمان العراقي ونحن نعرف ان شرط البديل في تلك الحقبة ان يكون من نفس الحزب ونفس الكتلة وهل يكفي ان اسم كتلته السابقة هو مستقلون ليكون مستقلا .

9- وزير الصناعة المرشح انتشرت وثائق ادانته كالنار في الهشيم فقد كان مديرا عاما في الوزارة ولديه سجل حافل بالعقوبات والانذارات .

10 - وزير النقل المرشح دلال عقارات في امريكا وكل رصيه المذكور في الترشيح خبرة 30 سنة عمل قطاع خاص .

11- وزيرة العمل سفيرة وخبرة دولية 30 سنة وعليها صراع بين التركمان سنة وشيعة .

12- وزير الهجرة محلل اقتصادي معروف خبرة 50 سنة صناعة ولا ندري لماذا لم يرشح للصناعة بدلا من الهجرة .

13- وزير الصحة من مواليد وسكان العاصمة البريطانية لندن .

14- وزير الكهرباء مدير عام سابق في وزارة الصناعة

15- وزير الثقافة / محلل سياسي تلفزيوني لا علاقة له بالادب والفن والثقافة والسياحة والاثار وهو يحل بديلا عن متخصص يشهد الجميع بنجاحاته الكبيرة .

16- وزير التربية اكاديمي متخصص في تكنلوجيا المعلومات ولا علاقة له بالتربية .

17- وزراء الموارد المائية والزراعة والصناعة والدفاع والنقل  والاتصالات لديهم اشكالات اكثر من انقف عليها في هذه العجالة .

18- لم اجد غبارا يحيط بوزارة الشباب ووزارة الاعمار والاسكان فمن يلحظ شيئا عليهما فليؤدي واجبه ام العراقيين .

19- في سابقة لم تحدث من قبل المكلف يقدم اسمين لوزارة واحدة وهي التخطيط ليقدم لنا صورة واضحة عن عدم قدرته على التخطيط لترشيح اسماء الكابينة في اول اطلالة لها على الراي العام .

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شكرا للمتظاهرين السلميين
شعب العشوائيات لا وجود لهم في المنهاج الحكومي ..
كابينة محمد توفيق علاوي بين سندان المحاصصة و«كره نار» مشتعلة في انتظارها
حَزُّوْرَة .. هَلْ تُوْلَدُ حُكُوْمَةُ عَلَّاوِي .. اليَوْمَ؟
خطر وباء الكورونا وكرامة الإمام علي عليه السلام .. شُبهات وردود
قراءة في اوراق كابينة علاوي
صراع الديكة على الحصــص في التشكيلة الحكوميّة يُسقط أيّ جديـّـة لمواجهة مُسبّبات الإنهيار !
حكومة علاوي.. امتداد للحكومات السابقة
المسؤول الكذاب يحطم نفسه ويحطم شعبه
وقود عجلتنا ...وعي .... واخلاق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك