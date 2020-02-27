قراءة في اوراق كابينة علاوي

قاسم آل ماضي

بعد انتظار قارب الشهر ظهرت اخيرا كابينة حكومة محمد توفيق علاوي فماذا كان فيها ، هذا ما سنحاول الاضاءة عليه في هذه النقاط المختصرة

1- غاب عن التشكيلة اهم وزارة يحتاجها العراق الان لضبط الوضع الامني وهي وزارة الداخلية .

2- غابت وزارة المالية ووزارة العدل التي كان يشغلها الكرد في الحكومة السابقة في اشارة واضحة لعجز علاوي في فرض ارادته على الساسة الكرد الذين استحدث لهم وزارة شؤون الاقليم وبقي عاجزا عن توزير مرشح لها ايضا كما فعل مع غيرهم .

3- وزارة التجارة التي اختلف حولها مع الحلبوسي ظلت شاغرة ايضا لتعطينا انطباعا واضحا عن مقدار القوة التي يمتلكها علاوي والتي تحدث عنها في خطاباته وتغريداته الاخيرة والتي اظهر فيها ثقة عالية لم يتمكن من ترجمتها في اسماء التشكيلة خصوصا مع الكرد والسنة .

4- سلم وزارة الدفاع لضابط شرطة متقاعد متناسيا ان العراق يزخر ويفخر بكفاءاته العسكرية التي تفوق بها على بلدان المنطقة والتي يمكنها الاخذ بيد المؤسسة العسكرية الى حفظ امن واستقلال العراق وسيادته في هذا الظرف العصيب .

5- جاء باربع وزراء اعمارهم فوق السبعين (الهجرة 78 ، النفط 74 ،الموارد المائية 73 ، التخطيط 72 ) في مرحلة تحتاج الى روح الشباب وحيويتهم لمعالجة الازمة الكبيرة التي يعيشها البلد .

6- لم يقدم سوى 18 اسم مرشح مع 23 وزارة ، وهذا يوضح عدم قدرته لحد الان على اكمال الكابينة على اي حال .

7- مرشح وزارة التعليم العالي حزبي معروف تابع لاسامة النجيفي وهو ابعد مايكون الاستقلالية .

8- مرشح الخارجية سبق وان حل بديلا عن حسين الشهرستاني في البرلمان العراقي ونحن نعرف ان شرط البديل في تلك الحقبة ان يكون من نفس الحزب ونفس الكتلة وهل يكفي ان اسم كتلته السابقة هو مستقلون ليكون مستقلا .

9- وزير الصناعة المرشح انتشرت وثائق ادانته كالنار في الهشيم فقد كان مديرا عاما في الوزارة ولديه سجل حافل بالعقوبات والانذارات .

10 - وزير النقل المرشح دلال عقارات في امريكا وكل رصيه المذكور في الترشيح خبرة 30 سنة عمل قطاع خاص .

11- وزيرة العمل سفيرة وخبرة دولية 30 سنة وعليها صراع بين التركمان سنة وشيعة .

12- وزير الهجرة محلل اقتصادي معروف خبرة 50 سنة صناعة ولا ندري لماذا لم يرشح للصناعة بدلا من الهجرة .

13- وزير الصحة من مواليد وسكان العاصمة البريطانية لندن .

14- وزير الكهرباء مدير عام سابق في وزارة الصناعة

15- وزير الثقافة / محلل سياسي تلفزيوني لا علاقة له بالادب والفن والثقافة والسياحة والاثار وهو يحل بديلا عن متخصص يشهد الجميع بنجاحاته الكبيرة .

16- وزير التربية اكاديمي متخصص في تكنلوجيا المعلومات ولا علاقة له بالتربية .

17- وزراء الموارد المائية والزراعة والصناعة والدفاع والنقل والاتصالات لديهم اشكالات اكثر من انقف عليها في هذه العجالة .

18- لم اجد غبارا يحيط بوزارة الشباب ووزارة الاعمار والاسكان فمن يلحظ شيئا عليهما فليؤدي واجبه ام العراقيين .

19- في سابقة لم تحدث من قبل المكلف يقدم اسمين لوزارة واحدة وهي التخطيط ليقدم لنا صورة واضحة عن عدم قدرته على التخطيط لترشيح اسماء الكابينة في اول اطلالة لها على الراي العام .

ـــــــــــــــــــ