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ترامب يحدد ضرب (50) هدف ديني وثقافي في ايران  


◾محمد صادق الهاشمي

 

(( قبل عشرة ايام كتبت مقالا وقلت ان الفايروس سينتقل من قم الى النجف ))

⭕       نتذكر والايام لما يجف حبرها بعد جريمة امريكا بقتل الشهيدين سليماني وابومهدي وقت كانت ايران تستعد بعد دفن الشهيد سليماني لرد عسكري حاسم على امريكا , حينها هدد ترامب بان الرد الامريكي – من خلال تغريدته -  (( سوف يكون  على مواقع  ثقافية ودينية في ايران وقد تم تحديدها)).

⭕       انتج الفايروس ((كورونا )) من خلال براءة اختراع لعلماء امريكا، عام 2018 وهو فايروس مطورجينيا؛ لاجل الحروب البايولوجية؛ ولاستهداف المدنيين , وانتشرت الافلام الامريكية التي تتحدث عن خطر انتشاره فيما لو اصاب الصين كمثال لها ورسالة وتهديد مبطن لمنعهم من الاقتراب من الشرق الاوسط  ولمنع الصين من اقامة(( خط الحرير))، وتم تنفيذه بكل دقة كما ارادت امريكا, وسبب نشره في مدينة ((اوهان ))؛ ليسهل اتهامها بان الفايروس تسرب من مختبراتها كون تلك المدينة تحتوي على مختبرات التصنيع البايولوجي لنفس الفايروس .

⭕       موقع ((الامازون الامريكي)) يربح (13) ملياردولار في دقيقة واحدة , وهو ينشرالدمار الذي اصاب الصين وبهذا خسرت الصين الكثير كما خسر موقعها ((اكسبرس الصين)) , و نشر موقع الامازون للمشاهد دليل على ان امريكا وراء الحدث، وهو يساق ضمن ادلة براءة الاختراع الامريكي لفايروس كورونا ولافلام التهديد .

⭕ لم تغادر الاحداث مدينة اوهان التي انتشر فيها المرض حتى ظهر في (( قم )) ايفاء بوعد ترامب الصهيوني وهي احد الاهداف التي حددها ترامب للرد على ايران ان اقدمت على ضرب القواعد الامريكية

⭕       اختيار قم الهدف الاساس من قبل امريكا سوف يكون مقدمة ناجحة في المخطط الامريكي؛ لينفذ الامريكان كل اهدافهم في ايران والسبب لان اختيار قم يعني الكثيركونها  :

1-      قم مركز ديني وسياحي واصابتها بهذا الفايروس  يربك السياحة الداخلية والخارجية في ايران ويعطل السياحة في طهران ومشهد.

2-      ولإرباك  الانتخابات في عموم ايران وفعلا كانت نسبة المشاركة اقل من مثيلاتها  .

3-      ولإرباك طهران لقربها منها ((100)) كيلومتر.

4-      ولإرباك الخط التجاري في كل ايران؛ لانها- قم -  تتوسط الخط التجاري الرابط بين الغرب والشرق من ايران ,والمدخل لعشرين محافظة ايرانية نحو  طهران , ويعقد التنقل السياحي والتجاري الداخلي , كون تلك المحافظات تحتاج ان تسلك طرق معقدة وصولا الى العاصمة سيما ان تعداد هذه المحافظات يبلغ (31) مليون نسمة .

5-      رسالة الى ايران ان امريكا لها الف سلاح قذر لمن يقف بالضد منها .

6-      قم مركز الاشعاد الفكري الثوري ففيها ((245)) حوزة , وجامعة , ومركز دراسات , ومراكز التلبيغ العالمي نحو اسيا وافريقيا والعالمين العربي والاسلامي , وبهذا تعمل امريكا على تعطيل حركة التبليغ الاسلامية العالمية.

7-      سوف يتاجل مشروع ((طريق الحرير )).

8-      يمكن من خلال قم ان يتم نشره الى كل الشيعة في العالم لكثرة السياح الشيعة في قم، وفعلا تم نقله منها الى النجف ..

⭕ وقد كتبت قبل عشرة ايام بانه سيظهر في النجف الاشرف وهاهو اليوم يظهر,الايام بيننا ونرى وترون. انتهى

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