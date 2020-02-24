المقالات

سيتجاوز الشيعة العقدة الاشعرية


سيتجاوز الشيعة العقدة الاشعرية

محمد صادق الهاشمي

 

              لا احد يجهل خذلان ابو موسى الاشعري لعلي (ع) , بيد انه من ينقب في التاريخ يجد ان موقف الاشعري        تحول الى عقدة ومنهج يلازم سلوك البعض من الشيعة في اغلب مواقفهم السياسية , وللمثال وليس الحصر, ففي احداثنا الراهنة بعد اندلاع التظاهرات في تشرين وجدنا  :

         - المنهج الاشعري يسلم الى الكرد 21% من موازنة العراق واقل من ترليون دينار شهريا كرواتب للموظفين ويسمح لهم بتصدير (600) الف برميل, وكل هذا التنازل ومازلنا في دائرة النقد واللوم المسعودي , وبالمقابل يجوع الجنوب ويتظاهر ويذبح ويحترق فيقف مسعود شامتا ومتخليا عن المسولية , منتقدا الشيعة بانهم لايحسنون ادارة البلاد ويصفهم برهم بالفساد .

-        تظاهر الشيعة الاشعريون واحرقوا مدنهم ودمروا موسساتهم واغلقوا دوائرهم واحرقوا مقراتهم بينما حزم الاصلاحات ذهبت الى المكون السني اغلبها بجرة قلم ذكية من السيد الحلبوسي .

-        المنهج الاشعري خلع عادل عبد المهدي,  وازاحه من منصب رئاسة الوزراء وخسرنا هذا الموقع وجعلنا قراره كرة يتلاعب بها برهم وغيره دونما رحمة , بينما ثبت الكرد(( برهمهم)) وثبت السنة ((حلبوسيهم)) ولايلامون ان فعلوا ذلك.

-        المنهج الاشعري تنازل عن ثلاثة مرشحين كان ينبغي تكليفهم لمنصب رئاسة الوزراء وتنازل لمحمد علاوي عن اي منصب وموقع – الا البعض منهم – بينما الاخرون يصرون بضرس قاطع على وزرائهم .

عموما المنهج الاشعري يدفع بالموقع السياسي الشيعي الى اعلى درجات الضعف والخلاف ويسمح لغيره بمصادرة اهم حق دستوري له وهو منصب رئاسة الوزراء , اوتمكين الاخرين من تضعيفه وفرض الحصارعليه وارهاقه بالاشتراطات الباهضة والسقوف العالية والشخصيات السارقة والتهديدات المولمة من تقسيم وفدرلة.

 هذه المرة وجدت الشيعة ولو بوقت متاخر – كما يقال – وعسى ان يكون القول خيرا قرروا ان يستعيدوا حقهم الشيعي ولايسمحوا لاحد ان يوهن من قدرهم او يسلبهم حقهم .

  قالوا :  سيصوت الشيعة لحكومة علاوي لا لشخص حكومته ولا لكون افراده انبياء مرسلين اومن صفوة الصالحين بل لان الحق الشيعي لابد ان ان يصان من تلاعب الكرد والسنة ويكفينا ((اشعرية)) فكم وجدت القيادات الشيعية في اعلى مراحل الذكاء والندية والقوة وربما القسوة حينما يتعامل الشيعي مع الشيعي واشعرية مع غيرهم .

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصراع بين الطبقة السياسية وبين الشعب
كلا كلا للحرية
سيتجاوز الشيعة العقدة الاشعرية
فايروس كورونا يستهدف المناطق المركزية دون غيرها ؟!!
رئيس وزراء الجهات الأربع
اردوغان وحصان طرواده
فايروس الكهربائي..!
لغز التشكيلة الوزارية ((امشي عدل يحتار عدوك فيك)
إصبع على الجرح/ الكذب الأسود من احمد الأبيض ...
عندما يتدخل ابناء السفارات لابد ان نقول كلمه
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك