سيتجاوز الشيعة العقدة الاشعرية

محمد صادق الهاشمي

لا احد يجهل خذلان ابو موسى الاشعري لعلي (ع) , بيد انه من ينقب في التاريخ يجد ان موقف الاشعري تحول الى عقدة ومنهج يلازم سلوك البعض من الشيعة في اغلب مواقفهم السياسية , وللمثال وليس الحصر, ففي احداثنا الراهنة بعد اندلاع التظاهرات في تشرين وجدنا :

- المنهج الاشعري يسلم الى الكرد 21% من موازنة العراق واقل من ترليون دينار شهريا كرواتب للموظفين ويسمح لهم بتصدير (600) الف برميل, وكل هذا التنازل ومازلنا في دائرة النقد واللوم المسعودي , وبالمقابل يجوع الجنوب ويتظاهر ويذبح ويحترق فيقف مسعود شامتا ومتخليا عن المسولية , منتقدا الشيعة بانهم لايحسنون ادارة البلاد ويصفهم برهم بالفساد .

- تظاهر الشيعة الاشعريون واحرقوا مدنهم ودمروا موسساتهم واغلقوا دوائرهم واحرقوا مقراتهم بينما حزم الاصلاحات ذهبت الى المكون السني اغلبها بجرة قلم ذكية من السيد الحلبوسي .

- المنهج الاشعري خلع عادل عبد المهدي, وازاحه من منصب رئاسة الوزراء وخسرنا هذا الموقع وجعلنا قراره كرة يتلاعب بها برهم وغيره دونما رحمة , بينما ثبت الكرد(( برهمهم)) وثبت السنة ((حلبوسيهم)) ولايلامون ان فعلوا ذلك.

- المنهج الاشعري تنازل عن ثلاثة مرشحين كان ينبغي تكليفهم لمنصب رئاسة الوزراء وتنازل لمحمد علاوي عن اي منصب وموقع – الا البعض منهم – بينما الاخرون يصرون بضرس قاطع على وزرائهم .

عموما المنهج الاشعري يدفع بالموقع السياسي الشيعي الى اعلى درجات الضعف والخلاف ويسمح لغيره بمصادرة اهم حق دستوري له وهو منصب رئاسة الوزراء , اوتمكين الاخرين من تضعيفه وفرض الحصارعليه وارهاقه بالاشتراطات الباهضة والسقوف العالية والشخصيات السارقة والتهديدات المولمة من تقسيم وفدرلة.

هذه المرة وجدت الشيعة ولو بوقت متاخر – كما يقال – وعسى ان يكون القول خيرا قرروا ان يستعيدوا حقهم الشيعي ولايسمحوا لاحد ان يوهن من قدرهم او يسلبهم حقهم .

قالوا : سيصوت الشيعة لحكومة علاوي لا لشخص حكومته ولا لكون افراده انبياء مرسلين اومن صفوة الصالحين بل لان الحق الشيعي لابد ان ان يصان من تلاعب الكرد والسنة ويكفينا ((اشعرية)) فكم وجدت القيادات الشيعية في اعلى مراحل الذكاء والندية والقوة وربما القسوة حينما يتعامل الشيعي مع الشيعي واشعرية مع غيرهم .

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