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فايروس الكهربائي..!


🖋   الشيخ محمد الربيعي

 

الكل يعرف ان طبيعة  الفايروسات فتاكة بالاجسام ومسببة كثير من النتائج السلبية للكائن الحي وقد تؤدي الى الموت اليوم نريد ان نعرف من هو ( فايروس الكهرباء ) ؟

الاسراف هو ذلك الفايروس الفتاك للطاقة الكهربائية والذي يعرف قيام الشخص بأي فعل كان يتجاوز الحد المتعارف عليه والافراط بفعله فوق حد الاعتدال ونستطيع تصنيف الاسراف بالقاتل المميت للطاقة الكهربائية محل الشاهد : ان استخدام الطاقة الكهربائية بالشكل المسرف معناه الحاجة الى طاقة مضاعفة.

 وبالنتيجة يتسبب بضرر كبيرا جدا على المحطات والخطوط الناقلة للطاقة بما فيها الشبكة الكهربائية ويتسبب ذلك بضرر كبير للمواطنيين  من خلال اجبار ذات التخصص من مؤسسات الكهرباء بالاطفاء القسري لتيار الكهربائي  لغرض خفض الاحمال وعدم الاضرار بأجزاء الكهرباء من محطات وخطوط ناقلة وغير ذلك حيث نلاحظ ان استخدام الطاقة الكهربائية فوق الحاجة فعلية وعدم الالتفات الى الاعتدال او اطفاء الزائد منها يعتبر  ظاهرة غير جيدة وكاشفه عن شخصية عديمة الشعور بالمسؤولية اضافة لذلك ان هذا النوع من التعامل باستخدام الطاقة الكهربائية محرما شرعا لانقاش فية ولذلك وصفت الايات المسرف والاسراف بصفات عدة منها ( مفسدون في الارض ) بقوله تعالى [ ولاتطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولايصلحون ] بقي شيء مهم ماهو علاج (فايروس الكهرباء) الاسراف ؟

 الجواب : الشعور بالمسؤولية واتباع التعاليم الاسلامية وتوعية النفس والاسرة والمجتمع على ان الاسراف حرام واصحابة من اهل اهل نار ،فعلينا احبتي الالتفات لذلك والشروع الحقيقي في بناء الوطن من خلال الحفاظ على ثرواته وعدم الاسراف بأستخدامها

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