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الإشاعات تنتشر أسرع من فايرس كورونا


قاسم آل ماضي

 

‏كورونا السنية ما تعدي لكن كورونا الشيعية تعدي .. بعبارة اخرى حالات الاصابة بكورونا المسجلة في السعودية لا تحتاج لغلق الحدود .. لكن حالات الاصابة في ايران تحتاج لغلق الحدود لعدم انتقال العدوى الى العراق .. ومثل مگلتلكم كورونا السنية متعدي .. لكن كورونا الشيعية تعدي ..للاسف هكذا هو الواقع المرير في بلادي...

مع انتشار إنفلونزا الخنازير في السعودية لم تحدث مقاطعة و استمر سفر العراقيين للعمرة و الحج

و في ذروة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر كانت القاهرة قبلة العراقيين بكل طوائفهم خصوصاً من استقروا هناك في تلك الفترة!

سؤال بعيدا عن الشيطنة وبعيد عن المؤامرة

ليش ساحات التظاهر تتفاعل مع الاخبار السلبية التي تخص ايران وتترك مثيلتها التي تخص باقي الدول ذات الضرر البليغ في العراق

فمثلا ايران اعلنت عن اصابة خمسة مواطنين بفيروس كورونا فاشتعلت ساحات التظاهر مطالبة باغلاق الحدود

بينما الامارات اعلنت عن اصابة تسعة اشخاص بالفيروس نفسه لكن لم يذكرها احد

علما النشاط التجاري والسياحي مع الامارات قوي جدا

118 اصابه في الامارات العربية المتحدة وقد مات منهم ما يقارب 7 اشخاص ولم تتكلم قناة العربيه كلمه واحده وهي تعتبر ثاني دوله بعد الصين  بعدد الاصابات  ، واليوم  قناة العربيو اوقفت كل برامجها وانشغلت بالإصابات في ايران عدد 2 وحاولت اثارة الرعب في العراق  بخصوص عائله واحده قادمة من الصين عبر ايران ( منفذ الشلامجة ) وتم حجرها  وادعى مراسل العربية في بغداد ان الوضع في بغداد صعب جدا في حال الاصابو لعدم وحود المختبرات وتم الاتصال بالناطق بأسم وزارة الصحة وقد نفى حدوث اي اصابه والوضع مسيطر عليه وان الوزارة قد جهزت كل شيء رغم ان مقدم نشرة الاخبار قد الح عليه  عشر مرات!

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