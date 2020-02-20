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كورونا في قم


محمد صادق الهاشمي

 

 

كورونا سلاح امريكي اصاب الى الان – حسب المراقبين - الدول التي لها موقف مضاد  من امريكا (( الصين وايران )), وكل الدول التي تخرج عن ارادة الصهيونية  , وقريبا تعلن روسيا عن اصابات وان الاحترازات الروسية - لمن يتابع-  يكشف عن الاحتمالات المتوقعة , اما قم فقد  اعلنت عن حالتين وفاة وخمسة اصابات نعم وقم مستهدفة كونها :

1-      مركز ديني وسياحي واصابتها يربك السياحة الداخلية والخارجية. 

2-      ولارباك  الانتخابات في عموم ايران وموعدها غدا .

3-      ولابراك  طهران لقربها منها ((100)) كيلومتر.

4-      ولارباك كل ايران لانها تتوسط الخط التجاري الرابط بين الغرب والشرق من ايران ,والمدخل لعشرين محافظة ايرانية نحو  طهران , ويعقد التنقل كون تلك المحافظات تحتاج انتسلك طرق معقدة وصولا الى العاصمة سيما ان تعداد هذه المحافظات يبلغ (31) مليون نسمة .

5-      رسالة الى ايران ان امريكا لها الف سلاح قذر لمن يقف بالضد منها .

6-      قم مركز الاشعاد الفكري الثوري ففيها ((670)) حوزة وجامعة ومركز دراسات ومراكز التلبيغ العالمي نحو اسيا وافريقيا والعالمين العربي والاسلامي , وبهذا تعمل امريكا على تعطيل حركة التبليغ العالمية.

7-      سوف يتاجل مشروع ((طريق الحرير ))

8-      في ظل هذه السياسة يمكن ان يظهر هذا الفايروس في مشهد او النجف الاشرف قريبا وسوريا ولبنان واليمن , و بعد فشل فايروس القاعدة والنصرة وداعش والجوكر .

الايام بيننا ونرى وترون .

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