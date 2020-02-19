من زمن البعث..حديث فاضل البراك

محمد صادق الهاشمي

دخل فاضل البراك الى الشعبة الخامسة في ((حي النضال ) عام 1982 وطلب من رائد عامر وحذيفة ان ياتوه بعدد من المعتقلين واخذ يطرح عليهم الاسئلة التالية :

⭕ لماذا تدعون في دعاء الافتتاح : اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة ؟.

⭕ هل لديكم سعي لإقامة دولة غير دولة حزب البعث القائمة ؟.

⭕ من الذي وضع هذا الدعاء الذي يثقفكم على اقامة الدولة، وهذا فكر سياسي ؟.

⭕ هل لديكم تصور عن الدولة التي تريدونها وتدعون لها؟، وماهي ايدولوجيتها ونظامها السياسي والاقتصادي ؟.

⭕ هل هو مجرد دعاء ام انكم الان تسعون له، والذين غرروا بكم هم يدفعونكم لإقامة دولتكم باسقاط الدولة القائمة ؟.

⭕ ما هي صفات وخصائص دولتكم في نظامكم السياسي ؟.

⭕ وهل تجربة ايران والخميني هي احد مصاديق هذا الدعاء ؟.

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كان الحضور كل من الشيخ عبد الجبار الساعدي، والسيد طالب مدرس احياء من كربلاء، والدكتور علي العبيدي، وعادل طعان من الناصرية، والسيد هادي الشوكي .

⭕ ⭕ الذي اريد ان اقوله : ان البراك كان مدير الامن العام في زمن صدام قبل ان يقتله صدام وكان يولف الكتب ضد الفكر السياسي الشيعي وهو من الف كتاب : المدارس اليهودية والفارسية في العراق . ويقصد الحوزات, وفيه هاجم الشيعة وقال : انهم يهود يرجع فكرهم السياسي الى اليهودي عبدالله بن سباء (( عبد الله بن سباء رجل مختلق وناقش هذا السيد العسكري في كتاب : مئة وخمسون صحابي مختلق )).

⭕ ⭕ الامر الذي اريد طرحه لماذا عدونا يفكر بعمق فينا، ومنذ زمن مبكر ونحن لا نفكر بذات العمق

◾ وهذا هو الخلل القائم اليوم؟

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