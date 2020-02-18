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من يقف وراء دمار العراق؟!


قاسم آل ماضي؟!

 

قبل أربع سنوات وقبيل تحرير الموصل،كتب الأخوانجي الأعلامي في قناة الجزيرة (احمد منصور) تغريده في منصته في التواصل الأجتماعي في تويتر ناصحا دول الخليج،بأن أنهيار حائط الصد في الموصل وحلب سيجعل أيران تصل الى دول الخليج هكذا كتب الرجل الفكرة بلا رتوش ...

تساءلت في وقتها مع نفسي،هل من الممكن أن يكون هذا الكم من الضحايا البشرية في مدينة الموصل هم ليسوا الا (حائط صد) لكي لا تصل أيران للخليج العربي ..؟

هل من الممكن أن تكون هذه المراة الموصلية التي فجعت بأبنها وزوجها وتركت بيتها متوجهة الى مخيمات الذل،ليست الا مشروع لكي لا تصل أيران الى دول الخليج ولكي تبقى المراة السعودية والقطرية والأماراتية ملكة في بيتها تغسل على مؤخرتها خادمة فلبينية ..!!

لقد دفعت السعودية وقطر والأمارات والكويت مئات المليارات من الأموال والقواعد العسكرية في غزو العراق عام 2003 لكي تسقط نظام صدام حسين،وعندما سقط نظام صدام حسين أكتشفت هذه الدول أن العراق بأكمله سقط في طهران لذلك سارعت لتبرير فعلها بجعل (سنة العراق) حائط صد لكي لا يصل اليها الهلال الشيعي _الايراني وكان ثمن ذلك ملايين من المهجرين والضحايا والشهداء ومدن بأكملها دمرت وما الموصل الا مثال لذلك...

فماذا قدمت لنا هذه (الدول) بعد الخراب والدمار وماهو الثمن ؟

تنفق السعودية في كل عام أكثر من مليار دولار على سنة لبنان وهم لا يتجاوزون نسبة بسيطة أمام سنة العراق،أكثر ما فعله سنة لبنان أنهم خرجوا في مظاهرات يرقصون على أغنية الراحلة صباح (أمورتي الحلوة) بينما سنة العراق كانوا حائط صد على أسواره كانت الجماجم والمطارق وصوت البكاء ...

فماذا قدمو لنا ؟ ...أني فقط أتساءل

ولماذا لا يحترمونا ...ولا يحترمون حتى سياسينا السنة في المعادلة

في يوم أمس شاهدت تغريدة ل ناشطة أماراتية وكيف بعض (التافهين) يشكرون على الأمارات على أعمار الجامع الكبير،فماذا قدمت لنا الأمارات والسعودية وقطر لأعمار الموصل بعد تحريرها هل قاموا بأعادة بناء المستشفيات أو الجسور الجواب (لا) حتى مؤتمر الكويت للاعمار كان بضغط غربي _أميركي ..

فلماذا تشكروهم ....؟

هل تريدون لهذه الدول أن تحترمكم مثل الأخرين عليكم البكاء على (قاسم سليماني) لأنه كشف لكم حقيقة المشروع الذي كنا نحن أداته وضحاياه خلال السنوات الماضية،قلت لكم سابقاً هذه الدول لن تلتف اليكم يا أهل الموصل الا اذا خرج شبابكم ولطمو في محرم ونادو بأعلى صوت لبيك يا حسين..

ذلك الوقت سوف تلتفت دول الخليج اليكم وتبني لكم المدارس والمستشفيات والجسور خوفا من التشيع لا أكثر

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