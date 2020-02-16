المقالات

سفاح الطاقة الكهربائية


🖋  الشيخ محمد الربيعي

 

في مقالات سابقة تعرضنا الى ( سرطان الطاقة الكهربائية ) وجاء  الوقت الذي نكشف به اللثام عن ( سفاح الطاقة الكهربائية ) و السؤال الاهم من هو ذلك السفاح؟!

الجواب :  الاستيراد للاجهزة الكهربائية دون رقيب وحسيب

حيث يلعب هذا دور كبير في استنزاف الطاقة الكهربائية ويعتبر ان صح التعبير ( القاتل الصامت ) حيث ان استيراد الاجهزة ذات سحب تيار عالي دون مراعاة للاصق ( كفاءة الطاقة ) للمنتج والتي تعطي تفاصيل عن الطاقة الكهربائية وكميتها المستخدمة للجهاز والماكنات وغير ذلك جريمة بحق الدولة ككل حيث على الاجهزة الرقابية المتمثلة بشركات الفاحصة والتخطيط والكمرك الملاحظة والتشدد على هكذا امر وعدم السماح بأستيراد والتعاقد مع الشركات من هذا النوع الذي اجهزتها تتطلب لردائة صنعها كفائة عالية للطاقة الكهربائية.

 اضافة لذلك منع استيراد الاجهزة الغير ضرورية والتي تصنف لترف الزائدة رغم وجود البديل عنها بالاجهزة الميكانيكية ومن هنا نقول على الجهات ذات العلاقة من وزارة التخطيط والشركات الفاحصة المستقلة او التابعة للوزارة اعلاه والجهات الكمركية والمنافذ ان تفعل دورها بأتجاه هذا الامر.

 ورغم وجود قرارات لمجلس الوزراء بهذا الصدد لم نشهد له اعلاما او صدا او تطبيقا وعلية نقترح ان يأخذ راي ( وزارة الكهرباء ) بهكذا نوع من الاستيراد وخصوصا هي من جهات ذات العلاقة اذن نحن على بساطتنا كشفنا اللثام عن السفاح وبقى  على ذات العلاقة اخذ الاجراءات

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا لا ترغب السعودية بالحوار مع ايران ؟!
نجاح العراق في نجاح حكومة محمد علاوي
العراقيون والمرجعية
علاوي على خطى وخطأ سلفيه العبادي وعبد المهدي
سفاح الطاقة الكهربائية
عطسة موت..!
المرجعية وانتفاضة تشرين (2-6) ادانة الاعتداء على المتظاهرين
نفس الطاسة .... ونفس الحب
الشاب العراقي و اختلاف ثقافات الشعوب
كلها جذب تلطم عالحسين؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك