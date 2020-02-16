🖋 الشيخ محمد الربيعي

في مقالات سابقة تعرضنا الى ( سرطان الطاقة الكهربائية ) وجاء الوقت الذي نكشف به اللثام عن ( سفاح الطاقة الكهربائية ) و السؤال الاهم من هو ذلك السفاح؟!

الجواب : الاستيراد للاجهزة الكهربائية دون رقيب وحسيب

حيث يلعب هذا دور كبير في استنزاف الطاقة الكهربائية ويعتبر ان صح التعبير ( القاتل الصامت ) حيث ان استيراد الاجهزة ذات سحب تيار عالي دون مراعاة للاصق ( كفاءة الطاقة ) للمنتج والتي تعطي تفاصيل عن الطاقة الكهربائية وكميتها المستخدمة للجهاز والماكنات وغير ذلك جريمة بحق الدولة ككل حيث على الاجهزة الرقابية المتمثلة بشركات الفاحصة والتخطيط والكمرك الملاحظة والتشدد على هكذا امر وعدم السماح بأستيراد والتعاقد مع الشركات من هذا النوع الذي اجهزتها تتطلب لردائة صنعها كفائة عالية للطاقة الكهربائية.

اضافة لذلك منع استيراد الاجهزة الغير ضرورية والتي تصنف لترف الزائدة رغم وجود البديل عنها بالاجهزة الميكانيكية ومن هنا نقول على الجهات ذات العلاقة من وزارة التخطيط والشركات الفاحصة المستقلة او التابعة للوزارة اعلاه والجهات الكمركية والمنافذ ان تفعل دورها بأتجاه هذا الامر.

ورغم وجود قرارات لمجلس الوزراء بهذا الصدد لم نشهد له اعلاما او صدا او تطبيقا وعلية نقترح ان يأخذ راي ( وزارة الكهرباء ) بهكذا نوع من الاستيراد وخصوصا هي من جهات ذات العلاقة اذن نحن على بساطتنا كشفنا اللثام عن السفاح وبقى على ذات العلاقة اخذ الاجراءات

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