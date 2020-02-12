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كن صادقا بحب الوطن 


🖋   الشيخ محمد الربيعي

 

هل سالت نفسك مامعنى احب الوطن وهل هناك تعبير يترجم ذلك الحب ام هي كلمة تقال كأي كلمة اخرى فقدت معناها الحقيقي وبقت مجرد لفظ وما اكثر الكلمات في زمننا هذا التي لم يبقى منها الا رسمها اما معانيها ومصاديقها فقدناها محل الشاهد وباختصار شديد حب الوطن يكون بالدفاع عنه وبذل الجهد ببقاءه موحدا حرا وعدم مساعدة العدو والعابث من اجل حسابات خاصة وقد كرم الاسلام الذين يدافعوا عن وطنهم فقد ورد ( من مات دون أرضه فهو شهيد ) وكذلك ورد ( ان الله عز وجل يبغض رجلا يدخل عليه في بيته ولا يقاتل).

 والتعبير عن حب الوطن لا يقتصر عن الدفاع عنه فحسب بل بالحفاظ على منشآته والالتزام بقوانينه والاهتمام ببيئته وثرواته واعمار ارضه والحفاظ على اقتصاده وسياسته وان يكون ساعيا جادا في تطوير بلده وازدهاره وان يكون مصدر لتكاتف لا للفرقة علينا تجسيد محبة الوطن بأن نكون ساعين بعدم وجود مكان للفساد فيه ولا للظلم.

  وهذا لا يكون الا بتعزيز حب الوطن بذواتنا  وتربية الجيل بعد الجيل على ذلك وان يكون هذا جزء لايتجزء من ايماننا وشعاراتنا واهدافنا فبذلك تكن محبا حقيقيا لوطن ( اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها نفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة برحمتك يا ارحم الراحمين

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