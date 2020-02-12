المقالات

كن عادلا مع نفسك


🖋  الشيخ محمد الربيعي 

 

العدل صفة راسخة اتصف الله سبحانة وتعالى بها وسماها لنفسه

والعدالة تقسم الى عدة تقسيمات ولكن اساس كل العدالات هو العدل الرباني فمن غير العدل لاتقوم الحضارة ولاتسود ولانريد هنا التطرق الى العدالة بتعاريفها وتفاصيلها وتقسيماتها بل نريد ان نتعرف اولا على العادل.

 وهو من يستعمل الامور في مواضعها وأوقاتها ووجودها ولاتقديم ولاتأخير النتيجة لاتنطلق العدالة الى الخارج الا اذا تحققت عن الذات وترسخت وكانت سلوكا قويما والا خلاف ذلك تكون انت تحتاج للعدالة من نفسك الى نفسك ولذلك عبر القران عن هذه الحالة(وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون).

اذن ظلامة النفس لاتنسجم مع الشخص العادل فعلى الانسان قبل ان يكون عادلا اتجاه الاخرين ان يكون عادلا ومتصفا بها اتجاه ذاته اتجاه نفسه فلا يرميها الى تهلكة بترك طاعة الله واوامره لاننا نرى بامكان ان يكون الانسان عادلا بمنظار الخارجي حبا لسمعة والمديح ولكنه ليس عادلا مع ذاته وظالمها بين العجب والرياء وترك الواجبات والقيام بالمحرمات فعدم العدالة مع الذات بنفس الوقت تنتج نتاج عدم العدالة مع الاخرين.

 وحتى نكون امة الصلاح والفلاح والنجاح ماعلينا الا ان نعيد انتاج  كل علاقاتنا واوضاعنا على قاعدة العدل مع الذات والاخرين والمحيط من حولنا لنعيش اصالة هويتنا الانسانية والحضارية ونكون الصادقين والمخلصين والامناء في حمل الرسالة الالهية التي تتلخص بكلمة ( العدل )

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوجود الأمريكي في العراق الى أين؟!
كن عادلا مع نفسك
هذا ما أرتنيه الصدفة..
30 يَوْماً .. فَاصِلَةٌ
الشهيد سليماني..... دروس وعبر
فن صناعة الأزمة
هل سينجح علاوي ؟ كيف ؟
فلسطيني أنا
محمد توفيق علاوي وتفاحة نيوتن
سیاسیونا عندما "يغردون"
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
فيسبوك