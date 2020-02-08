عجبي والعجب مر..مصيبتنا فينا..!

قاسم آل ماضي

من يعمل للعراق بإخلاص... فهمونا يرحمنا ويرحمكم الله...

مصادر الجوكر من العراقيين في الخارج... تركيا.. اردن .. نيويورك.. ابو ظبي.. وشتات اوربا وبالخصوص يونان والمانيا

المصيبه في الدول المجاورة يوجد في كل سفارة عراقية محطة مخابرات عراقية شخصين على أقل تقدير الراتب الشهري لكل موظف لايقل عن 4000$ لم نرى لهم حسيسا ولا نجوى ابدا والجوكريون يصولون ويجولون وخاصة في تركيا وعمان وهما البلدان الأكثر استحواذا على المغانم الاقتصادية من العراق بالمطلق

أين جهاز المخابرات من شلة رغد والحقير شوز

أين وزارة الخارجية من التحركات المشبوهة التي يقوم بها أعداء العراق في هذين البلدين بالتحديد

أين رئاسة الوزراء

أين مجموعات الضغط الشعبي والجماهيري التي تنادي بعراق حر ابي عصي على الأعداء وهنالك من يدس السم في عسل البلد ممن ياكل من خيرات العراق

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