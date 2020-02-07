قاسم آل ماضي

ابا حسنٍ، انزلك الدهر ثم انزلك ثم انزلك ،

حتى صار فائق دعبول يغمزك.؟

والله إنه لمن هوان الدنيا ان يقرن اسمك باسماء ارباب الموبقات والرذائل .

فمن افنى عمره بين الرواية والبحث والدرس، ينبزه زنيم افنى عمره بين رذيلة ومجون وانحلال وخمور، دون خجل او حياء.

افنيت عمرك بين كتاب الله وحديث رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله، ونهج بلاغة علي عليه السلام، ورواية ابنائه الاطهار وسيرة علماء المذهب الافذاذ.

اقتديت بسيرة والدك العظيم، فسرت على نهجه وحذيت حذوه على الرغم من صعوبة نهجه و وعورة طريقه وقلة سالكيه، ليس لشيء، سوى لتكبح ميولات نفس تميل الى رغد العيش وراحته.

فَرَوّضتَها بالورع والتُقى، وجعلت انيسها الصبر على البلا،

فنلت الرتب العلى في ربوع العلم والدراية والهدى،

حتى صرت حديث الملأ في حوزة وادي طوى.

ولكن ياسيدنا المفدى (أبا حسن، محمد رضا) ان ما يهون الخطب والردى هو سيرة اجدادك العظما.

فذاك جدك المصطفى صلى الله عليه وآله، قُرِن بابي سفيان رأس الأفعى.

وعلي المرتضى عليه السلام، قُرِنَ بمعاوية الفجور والخنا.

وخامس اصحاب الكسا عليه السلام، قرنوه بيزيد الخمر والزنا. 😔

فصبرا صبرا يابن فاطمة الزهراء ع وخديجة الكبرى ع.

فأنما هي دنيا دنية.

وأنا اعلم علم اليقين انك غير ملتفت لأصوات النشاز، وذلك لانشغالك بهموم بلد جريح قد خانه بعض ابنائه وباعوا اخرتهم لرغبات غيرهم.

ولا استبعد ان تدعو لمن اساء اليك بالصبح والعشي

بالهداية والصلاح كما هي سيرة والدك العظيم مع من اساؤوا له . 😔

فانت مصداق لقول الشاعر

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح

واقول لفائق الانحراف، تذكر قول الأعشى هذا كثيرا:

(كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً ليِوُهِنَها فَلَمْ يَضِرّْها وأوْهى قَرْنَه الوعِلُ)

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