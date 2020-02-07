المقالات

حتى صار فائق دعبول يغمزك.؟

101 2020-02-07

قاسم آل ماضي

 

ابا حسنٍ، انزلك الدهر ثم انزلك ثم انزلك ،

حتى صار فائق دعبول يغمزك.؟

والله إنه لمن هوان الدنيا ان يقرن اسمك باسماء ارباب الموبقات والرذائل .

فمن افنى عمره بين الرواية والبحث والدرس، ينبزه زنيم افنى عمره بين رذيلة ومجون وانحلال وخمور، دون خجل او حياء.

افنيت عمرك بين كتاب الله وحديث رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله، ونهج بلاغة علي عليه السلام، ورواية ابنائه الاطهار وسيرة علماء المذهب الافذاذ.

اقتديت بسيرة والدك العظيم، فسرت على نهجه وحذيت حذوه على الرغم من صعوبة نهجه و وعورة طريقه وقلة سالكيه، ليس لشيء، سوى لتكبح ميولات نفس تميل الى رغد العيش وراحته.

فَرَوّضتَها بالورع والتُقى، وجعلت انيسها الصبر على البلا،

فنلت الرتب العلى في ربوع العلم والدراية والهدى،

حتى صرت حديث الملأ في حوزة وادي طوى.

ولكن ياسيدنا المفدى (أبا حسن، محمد رضا) ان ما يهون الخطب والردى هو سيرة اجدادك العظما.

فذاك جدك المصطفى صلى الله عليه وآله، قُرِن بابي سفيان رأس الأفعى.

وعلي المرتضى عليه السلام، قُرِنَ بمعاوية الفجور والخنا.

وخامس اصحاب الكسا عليه السلام، قرنوه بيزيد الخمر والزنا. 😔

فصبرا صبرا يابن فاطمة الزهراء ع وخديجة الكبرى ع.

فأنما هي دنيا دنية.

وأنا اعلم علم اليقين انك غير ملتفت لأصوات النشاز، وذلك لانشغالك بهموم بلد جريح قد خانه بعض ابنائه وباعوا اخرتهم لرغبات غيرهم.

ولا استبعد ان تدعو لمن اساء اليك بالصبح والعشي

بالهداية والصلاح كما هي سيرة والدك العظيم مع من اساؤوا له . 😔

فانت مصداق لقول الشاعر

وحسبكم هذا التفاوت بيننا   وكل اناء بالذي فيه ينضح

واقول لفائق الانحراف، تذكر قول الأعشى هذا كثيرا:

(كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً ليِوُهِنَها  فَلَمْ يَضِرّْها وأوْهى قَرْنَه الوعِلُ)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دعائم تثبيت الخطاب الاسلامي
حتى صار فائق دعبول يغمزك.؟
استخلاص من بيانات المرجعية ٢٤و ٣١ كانون الثاني و ٧ شباط من عام ٢٠٢٠
هل يسمع علاوي.... العلوي؟
الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! 
صفقة القرن خطط لها قبل قرن
لماذا النجف بالتحديد؟!
العراق.. واعادة وجهه الوطني الحقيقي
وعي اقوى من السلاح !!
من يستهدف شيعة العراق ولماذا؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك