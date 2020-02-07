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استخلاص من بيانات المرجعية ٢٤و ٣١ كانون الثاني و ٧ شباط من عام ٢٠٢٠


ضياء ابو معارج الدراجي

 

 

تعودنا دائما ان كلام المرجعية محدد وفيه عبارات واضحة تبين قصد المرجعية.

فيما يخص تشكيل الحكومة المؤقتة قالت المرجعية في الخطب الثلاثة الاخير وحسب القدم

جمعة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٠

(ثالثاً: إنّ تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلاً عن المدة المحددة لها دستورياً، فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وفق الأسس التي أشير اليها من قبل، فانّه خطوة مهمة في طريق حلّ الأزمة الراهنة.)

جمعة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٠

(ومن جهة أخرى فانّ استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة..)

جمعة ۷ شباط ٢٠٢٠

(ثانياً: إنّ المرجعية الدينية قد حدّدت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية الراهنة، وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني او للتدخلات الخارجية، وتؤكد المرجعية الدينية مرة أخرى أنها غير معنية بالتدخل أو ابداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار.)

ان المرجعية الدينية في بيان جمعة ٢٤ كانون الثاني قالت ان تشكيل الحكومة الجديدة قد تاخر طويلا لكنها في بيان جمعة ٣١ كانون الثاني قالت (فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة) لكنها في خطبة هذه الجمعة ٧ شباط قالت(ان الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة  المستقيلة يجب ان تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الاوضاع و استعادة هيبة الدولة)

ومنها هذه المقاطع نستخلص ان المرجعية كانت ممتعضه من تاخير تشكيل الحكومة قبل اسبوعين وطالبت بالإسراع بتشكيلها قبل اسبوع واليوم لم تطلب لا بالاسراع بتشكيل الحكومة ولم تمتعض من تاخير تشكيلها لكن كانت توصية للحكومة التي تشكلت بوادرها باختبار محمد توفيق علاوي رئيسا لها ان تكون جديرة بثقة الشعب وتحافظ على هيبة الدولة وتهدئة الاوضاع واجراء الانتخابات المبكرة بدون ضغط مالي او تهديد سلاح كما قالت المرجعية انها غير معنية باختيارها ولن تتدخل في تشكيلها او تعطي رأي فيها)

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استخلاص من بيانات المرجعية ٢٤و ٣١ كانون الثاني و ٧ شباط من عام ٢٠٢٠
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