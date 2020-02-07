من يستهدف شيعة العراق ولماذا؟!

قاسم آل ماضي

ان شيعة العراق يتعرضون الى هجمة شرسة ومنظمة من قبل الاستكبار العالمي وأدواته من الداخل الغرض منها:

🔴 تسفيه المقدس وإسقاطه وتقزيمه

🔴إسقاط الرمز (الديني، الجهادي، السياسي، الاجتماعي ... الخ) وتحطيم صورته في المجتمع

🔴 تهديم القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية

🔴 صناعة الشبهات و التشكيك في العقيدة الحقة بواسطة خطاب اللاوعي وباستخدام اسلوب هاديء وناعم ومخملي

🔴 شيطنة الصديق والحليف وتقديمه للمجتمع على أنه هو العدو بأسلوب إعلامي حداثوي محترف

🔴 نشر ثقافة الانحلال والانسلاخ و الميوعة لدى الشباب كبديل عن ثقافة الشباب المؤمن، الرسالي، المجاهد، المقاوم.

🔴 تفجير الفكرة الوطنية والقومية والعروبية في قبال النظرية الإسلامية واعتبار الوطن مقدم على الإسلام والمذهب لتفكيك الوحدة الشيعية وضرب الأمن الشيعي الاستراتيجي

🔴 ‏ استخدام سياسة ((فَرِّق تَسُدْ)) وهو مصطلح سياسي عسكري ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة ومصاديقها:

🔰مرجعية عراقية ومرجعية فارسية

🔰 حشد مرجعي وحشد ولائي

🔰 شيعي عراقي وشيعي ايراني

فيا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام احذروا مكائد ودسائس ومكر الشيطان الاكبر

🔴 يقول إمامنا المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء 👇 👇

ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم، السعادة بمشاهدتنا...