المقالات

من يستهدف شيعة العراق ولماذا؟!


قاسم آل ماضي

 

ان شيعة العراق يتعرضون الى هجمة شرسة ومنظمة من قبل الاستكبار العالمي وأدواته من الداخل الغرض منها:

🔴 تسفيه المقدس وإسقاطه وتقزيمه  

🔴إسقاط الرمز (الديني، الجهادي، السياسي، الاجتماعي ... الخ) وتحطيم صورته في المجتمع

🔴 تهديم القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية

🔴 صناعة الشبهات و التشكيك في العقيدة الحقة بواسطة خطاب اللاوعي وباستخدام اسلوب هاديء وناعم ومخملي

🔴 شيطنة الصديق والحليف وتقديمه للمجتمع على أنه هو العدو بأسلوب إعلامي حداثوي محترف

🔴 نشر ثقافة الانحلال والانسلاخ و الميوعة لدى الشباب كبديل عن ثقافة الشباب المؤمن، الرسالي، المجاهد، المقاوم.

🔴 تفجير الفكرة الوطنية والقومية والعروبية في قبال النظرية الإسلامية واعتبار الوطن مقدم على الإسلام والمذهب لتفكيك الوحدة الشيعية وضرب الأمن الشيعي الاستراتيجي

🔴 ‏ استخدام سياسة ((فَرِّق تَسُدْ)) وهو مصطلح سياسي عسكري  ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة ومصاديقها:

🔰مرجعية عراقية ومرجعية فارسية

🔰 حشد مرجعي وحشد ولائي

🔰 شيعي عراقي وشيعي ايراني

فيا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام احذروا مكائد ودسائس ومكر الشيطان الاكبر

🔴 يقول إمامنا المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء 👇 👇

ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم، السعادة بمشاهدتنا...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صفقة القرن خطط لها قبل قرن
لماذا النجف بالتحديد؟!
العراق.. واعادة وجهه الوطني الحقيقي
وعي اقوى من السلاح !!
من يستهدف شيعة العراق ولماذا؟!
لماذا تستهدف النجف..؟ وأي مؤامرة تدور حولها..؟
تعال أسولفلك عن الفريق عبد الوهاب الساعدي..!
عاجل مؤلم
مستقبل حكومةمحمد توفيق علاوي
نحو مؤتمر وطني عام لتوحيد رؤى وأهداف القوى السياسية العراقية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك