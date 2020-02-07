من يستهدف شيعة العراق ولماذا؟!

قاسم آل ماضي
ان شيعة العراق يتعرضون الى هجمة شرسة ومنظمة من قبل الاستكبار العالمي وأدواته من الداخل الغرض منها:
🔴 تسفيه المقدس وإسقاطه وتقزيمه
🔴إسقاط الرمز (الديني، الجهادي، السياسي، الاجتماعي ... الخ) وتحطيم صورته في المجتمع
🔴 تهديم القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية
🔴 صناعة الشبهات و التشكيك في العقيدة الحقة بواسطة خطاب اللاوعي وباستخدام اسلوب هاديء وناعم ومخملي
🔴 شيطنة الصديق والحليف وتقديمه للمجتمع على أنه هو العدو بأسلوب إعلامي حداثوي محترف
🔴 نشر ثقافة الانحلال والانسلاخ و الميوعة لدى الشباب كبديل عن ثقافة الشباب المؤمن، الرسالي، المجاهد، المقاوم.
🔴 تفجير الفكرة الوطنية والقومية والعروبية في قبال النظرية الإسلامية واعتبار الوطن مقدم على الإسلام والمذهب لتفكيك الوحدة الشيعية وضرب الأمن الشيعي الاستراتيجي
🔴 استخدام سياسة ((فَرِّق تَسُدْ)) وهو مصطلح سياسي عسكري ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة ومصاديقها:
🔰مرجعية عراقية ومرجعية فارسية
🔰 حشد مرجعي وحشد ولائي
🔰 شيعي عراقي وشيعي ايراني
فيا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام احذروا مكائد ودسائس ومكر الشيطان الاكبر
🔴 يقول إمامنا المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء 👇 👇
ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم، السعادة بمشاهدتنا...
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