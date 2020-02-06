الموقف الامريكي والكردي ومنظومة (( البايترويت في العراق ))

محمد صادق الهاشمي

اولا / برهم صالح يلتقي ترامب في دافوس ويوكد له على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ونفس الكلام يكرره نيجفران برزاني خلال لقائه ترامب في دافوس.

ثانيا / ممثل ترامب لقيادة التحالف الدولي في سوريا العراق (جيفري جيمس ) يزور العراق ويوكد بتاريخ 29-1-2020 (( ان القوات الامريكية باقية في العراق وقرار سحبها من العراق موكل الى رئيس جمهورية منتخب )) اي انه منح نفسه وقتا اطول لبقاء القوات الامريكية حينما علق امر الانسحاب الى مابعد الانتخابات القادمة.

ثالثا / قائد القيادة المركزية ((كينيث ما كينزي )) يلتقي برهم بتاريخ 4-2-2020, ويتفق الطرفان على ضروة التعاون في المجال الامني والامر واضح لايحتاج الى تعليق فمقاصد القوم بقاء القوات الامريكية في العراق.

رابعا / مسرور بارزاني في لقاء متلفز بثته قناة (فرانس 24)، اليوم الثلاثاء 5/2/ 2020، إن هناك احتمالية كبيرة لعودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أنه بوسع التنظيم إعادة تنظيم صفوفه بسهولة وتجنيد مقاتلين لأن كل الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهوره وتعاون بعض الأشخاص معه لاتزال قائمة، مؤكدا ضرورة أن يتم احتواء خطر تنظيم داعش ومواجهته بقوة من قبل باقي قوات التحالف الدولي والقوى الإقليمية

وحول تواجد القوات الأمريكية في العراق، قال إن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي توجد في العراق بناء على دعوة سابقة من قبل الحكومة العراقية، مؤكدا أنه مازالت هناك حاجة قوية لتواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف لأن داعش يشكل «تهديداً كبيراً ولم يتم هزيمته بشكل كامل ولم يتم استئصاله وبوسع التنظيم إعادة ترتيب صفوفه وشن هجمات

وحول إمكانية نشر واشنطن منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) في العراق، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، إن هناك حديثاً حول وضع منظومة دفاع جوي هنا، «ولكن من الواضح أنهم ينتظرون أن يتحدثوا مع الحكومة العراقية والحصول على تصريح من الحكومة العراقية أولاً»، مشيراً إلى أنه من جهته لا يمانع نشر تلك المنظومة، ولكن يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار من قبل بغداد

ومن هنا نفهم ان التفاهمات الامريكية والكردية تذهب الى مايلي

1-بقاء القوات الامريكية ما زال هو المشروع المستقر في قرار الارادة الامريكية .

2- داعش ما زالت موجودة وهذا مبرر للبقاء من قبل الكرد وغيرهم .

3- الكرد يدعمون بقاء القوات الامريكية وهم من يتبنى الدفاع عن بقاء القوات الامريكية في العراق .

4- امريكا بصدد نشر منظومة ((باترويت )) في العراق .

من هنا يتضح الموقف الى الان بحقيقته دون زيادة او نقيصة او تحليل او اضافة لكن الذي نريد ان نوكده هنا هومايلي :

اولا / ان مشروع بقاء القوات الامريكية في العراق يجب ان ينظر له بانه داخل ضمن صراع دولي وضمن مشروع صهيوني كبير احد مقدامته (( صفقة القرن )) ويجب ان يعالج وفق هذا الواقع, بينما تريد ان يكون قرار اخراج القوات الامريكية (كقرار سيادي )) لبرلمان منتخب لتوحيد الروية ومنع الانقسام الداخلي .

ثانيا / الموقف الشيعي الان مختلف بين من يريد الابقاء على القوات الامريكية ومنهم يريد الاخراج وفق الحل العسكري ومن يريد الحلل السلمي واما موقف الكرد فهو واضح وقريب منه موقف المكون السني

لذا فلابد من حوار داخلي عميق لتوحيد الروية الوطنية والشيعية. انتهى .

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