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ماذا يحصل في النجف الاشرف؟!


قاسم آل ماضي

 

في النجف ينشط التيار المدني بفعل الدور المبكر للسفارة الأمريكية على يد فخري كريم ومن اراد التأكد فليراجع مؤتمرات وفعاليات التيار المدني.

  النجف الاشرف ينشط فيها التيار الشيوعي واليماني والأخير لديه مساجد وحوزات.

النجف الاشرف فيها طبقات اجتماعية حاقدة على طلبة وفضلاء الحوزة وتتذكرون حينما طوق المتظاهرون احد المجمعات السكنية في الحوزة العلمية

 امريكا وحزب البعث يريدون بكل تأكيد هز حوزة النجف الاشرف كونها مصدر قوة التشيع وعنوان استقرار العملية السياسية في العراق.

 النجف الاشرف فيها سكان يعانون من التفاوت الطبقي والاجتماعي فهذا من المشاهدة والأخر براوي.

النجف الاشرف للأسف سُلِّمت الى الزرفي سنوات، فحوَّلَ بعض شبابها الى جوكر امريكي حاقد على الدين.

النجف الاشرف وفدت إليها هجرات متعددة منعت عليها الانضباط.

 الأيادي الغربية والخليجية تستغل ماتقدم لضرب الأمن في الحوزة العلمية كونها مصدر الأمن.

التركيز على العتبات المقدسة والمدن المقدسة الغرض منه ضرب الاقتصاد لأهالي النجف الاشرف ومنع الزيارات مستقبلا من عموم العالم الاسلامي.

قبل أيام تم رصد بعض سواق المركبات الأجرة في النجف الأشرف وجد إنهم من خارج المحافظة.!

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