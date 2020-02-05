كلا لسفك الدم

🖋 الشيخ محمد الربيعي

(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها)نحن نعيش لان واقعا مليء بفتن لايعلم بها الا الله فتن قتل وهرج فتن الفضائيات وإعلام مضلل فتن إنترنت وشائعات وانفتاح على العالم.

كل يكتب ما يريد دون وازع من ضمير يردعه إلا من رحم ربي فكل ذلك يراد منه جر ابناء الشعب لتقاتل والتفرقة.

فعلى الجميع ان يكون على مستوى عالي من المسؤولية وان يعلموا ان المصير واحد والمستقبل واحد والعراق للجميع وان اختلاف وجهات النظر اتجاه الاصلاح لايكون مبررا لاختلاف وتقاتل وتسقيط بعضنا البعض.

وان الاوطان لا تبنى بالدم والتقاتل والاختلاف وانما بالاتحاد والمحبة والتسامح وسماع راي الاخر دون عصبية وتشنجات تؤدي الى التخاصم والانعزال عن افكار بعضنا البعض.

يا ابناء العراق يا ابناء بلد علي بن ابي طالب تذكروا ثوابتكم وما يجمعكم وما عمد عليه مدى سنين عدوكم للحصول عليه وهو تفرقتكم وتشتتكم فان اختلفنا بالواننا واسمائنا وعشيرتنا وتوجهاتنا نبقى تجمعنا الثوابت اصول الدين( التوحيد، العدل ،النبوة ،الامامة المعاد ) وفروعه (الصلاة ، الصوم ، الزكاة ، الخمس ، الحج ، الجهاد ، الامر بالمعروف ، النهي عن المنكر ، التولي لأولياء الله ، التبري من اعداء الله ) و الاربعة عشر معصوما ويجمعنا بقعة ارض اسمها العراق فاذن على ماذا نتقاتل على حب العراق ؟!

العراق لايريد من ابناءه ان يختلفوا من اجل حبه فليحبه كلا بحسبه العراق يريدنا نتكاتف لبناءه علينا ايها الاحبة نشر ثقافة التسامح بيننا وبين كافة التوجهات المختلفة فان اعدائكم المستعمرين عمدوا الى ان يقسموا المقسم وان يجزوا المجزأ وتذكروا قول امامكم علي ( ع ) ( فما راعني الا انثيال الناس على فلان يبايعونه فامسكت يدي حتى رايت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دين محمد فخشيت إن لم أنصر الاسلام واهله ان ارى فيه ثلما او هدما تكون المصيبة به على اعظم من فوت ولايتكم)