الفرقة مستنقع الضياع

🖋 الشيخ محمد الربيعي

احذركم يا ابناء العراق فالفرقة مرض يهلك جسد الوطن التي ان سرت به اهلكتة وهذه الفرقة اساسها الاختلاف فقد نادى رسول الله (ص)(لاتختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ) لان الخلاف يؤدي الى فرقة والفرقة تؤدي الى ضعف وهذا الضعف يجرئ الاعداء علينا فقديما سمعنا قصة الحكيم واولادة وحزمة الحطب وكيف يعجز عن كسرها مجتمعة.

فكانت الدرس الذي يجب علينا اليوم ان نعيه ونفهم ونسعى الى ان تبقى تلك الحزمة مجتمعة صامدة تحت اي من مجالات الاعتداء سواء (الفكري و عسكري والاقتصادي ) وفتنه النفاق التي يراد بها قتل وحدتنا والتي هي السبيل الى قوتنا ولنعتبر من التاريخ ونتمعن باسباب خسارت المسلمين في معركة احد ؟! وخصوصا انهم كانوا منتصرين في اول المعركة ؟!

تمعنوا واعتبروا ستجدون ان اختلاف من كان على جبل احد ادى الى فرقتهم وبالنتيجة خسروا بعد ان كانت الغلبة لهم فاذن ديمومه الانتصار بديمومة وحدتنا وعدم تفرقنا فلا نغتر بالمراحل الاولى من لانتصار لاننا في اي نقطة اختلاف معنى ذلك نفترق ومعناه الهزيمة لا محال يا ابناء العراق ان الاجتماع والاتلاف من اعظم الامور التي اوجبها الله تعالى وهذا هو الاصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وان لانفترق.

وهذه وصية ربكم لكم صدع بها كتابة وبلسان اعظم خلقة الرسول محمد (ص) فانبذوا الخلافات واحذروها فانها مؤدية الى مستنقع الضياع الذي لاسبيل لانتشال منه الا بالوحدة والمحبة وتفاهم وتحاور والوفاق والاخوة