قادة تشرين..!

قاسم آل ماضي

البعض يقول ثورة تشرين ثورة الفقراء الشيعة، نعم يوجد فقراء وشيعة لكن لماذا القادة كلهم دواعش وأجانب ولا يوجد شيعي واحد

◾هؤلاء هم قيادات الثورة.. !

كلهم سنة وهابية وسلفية وهذه الاسماء وقرأ ان كنت قارأ

⁉احمد البشير الدليمي.... (الاردن ). زار إسرائيل مرتين.

⁉عمر الجبوري... قيادي بعثي في.. سني(اربيل).

⁉عمر الجنابي.... سني داعش (الاردن).

⁉غيث التميمي.. زار إسرائيل مرتين.... (لندن).

⁉احمد الابيض.. شيعي.... بعثي (الاردن).

⁉عمر الكبيسي...داعشي (الاردن).

⁉فواز الجنابي.. بعثي قيادي (الاردن).

⁉علي فرحان.. داعشي.. (الاردن).

⁉سَجد الجبوري... سني (الاردن).

⁉استيفن نبيل... مسيحي...... لديه منظمة لواط... زار إسرائيل اربع مرات... (امريكا).

⁉أمين عدنان... داعشي (الاردن).

⭕ قناة الشرقية... البعثية.. تدار من قبل المخابرات الصدامية.

⭕ دجلة .. الكرابلة السنة الرمادي.

⭕ قناة الرافدين حارث الضاري والوهابية.

⭕ قناة الحرة التي تدار من قبل الموسات الإسرائيلية والإمارات.

⭕ قناة العربية الوهابية والسلفية السعودية

◾ الصفحات

🔹صفحة (شيعة العراق)

يديرها (8 من الاردن و1 من تركيا)

🔹 صفحة (اعلاميات العراق)

يديرها (3 من الاردن و1 امريكا و1 العراق)

‏🔹 صفحة (العراق الان)

يديرها (14 من الامارات ، 1 كندا، 1 السعودية)

🔹صفحة (العراق)

يديرها (9 من الاردن و1 من تركيا)

🔹صفحة (شؤون عراقية)

يديرها (7 من تركيا، 3 مصر، 1 كندا و1 العراق)

🔹 صفحة (تلفزيون العراق)

يديرها (4 من كندا و2 المانيا و1 الجزائر)

‏🔹 صفحة (البغدادية)

يديرها (8 من مصر و5 تركيا و1 العراق)

🔹 صفحة (نكت تحشيش)

يديرها (8 من الاردن و2 اسرائيل و2 فلسطين و1 المانيا و1 العراق و1 مصر و1 الامارات و4 مجهولين)

🔹 صفحة (دربونه)

يديرها (4 من الاردن و1 العراق و1 تركيا و1 الامارات و1 امريكا)

‏🔹 صفحة (العراقيين شعب العجائب)

يديرها (9 من الاردن و1 تركيا)

🔹 صفحة (بغداد)

يديرها 8 من الاردن و1 من تركيا)

🔹 صفحة (شبكة شكو ماكو)

يديرها ( 1العراق و1 امريكا)

🔹 صفحة (كلاوجي العراق)

يديرها (3 من مصر و2 الامارات و4 اسرائيل)

‏🔹 صفحة باسم (الخطوط الجوية العراقية)

يديرها (2 من اندنوسيا و1 النمسا و1 سوريا)

🔹 صفحة لعبة (بوبجي عرب)

يديرها (3 من اسرائيل و 1 الاردن و1 إسرائيل)

🔹 صفحة (البصرة)

يديرها مدير واحد من (بريطانيا)

🔹 صفحة (المربد)

يديرها (3 من العراق و 2 من بريطانيا)

‏🔹 صفحة (الشرقية)،

يديرها (9 من الامارات و 4 من الاردن)

🔹 صفحة (مظفر النواب)

يديرها (1 من اسرائيل و1 تايوان)

🔹 صفحة (بغداد موديل)

يديرها (2 من بلجيكا و1 العراق)

🔹 صفحة (البشير شو)

يديرها (2 من المانيا و2 الاردن و2 العراق و1 تركيا)

‏🔹 صفحة (الاعظمية نيوز)

يديرها (4 من العراق و4 تركيا و3 الاردن و1 امريكا و1 فنلندا)

🔹صفحة (العراق الان)

يديرها (20 من الاردن و7 مصر و6 العراق و 1 الهند)

🔹صفحة (هموم عراقية)

يديرها (3 من هولندا و1 العراق)

🔹 صفحة (قناة_الفلوجة)

يديرها ( 8 من تركيا و2 الاردن)

‏🔹 صفحة (ستيفن نبيل)

يديرها (3 من امريكا و3 العراق و2 لبنان)

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