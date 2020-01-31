قراءة في خطبة المرجعية ليوم 31-1-2020

محمد صادق الهاشمي

اولا🚩 / قالت المرجعية : طالت الفترة الزمنية للتظاهرات الى اربعة اشهر وهذه التظاهرات بنص الخطبة كانت بهدف تخليص البلاد من (( الفساد والفشل )).

فهنا لابد من التوقف عند تقييم المرجع الى مفردات البيان مثل (( تخليص البلد))، ووصف مايحصل خلال الاربعة اشهر ((بالحراك الشعبي )).

وقال ان هذه المدة (( سالت دماء كثيرة)).

ثانيا 🚩/اكدت المرجعية على رفض العنف من المتظاهرين وضدهم ووصف المتظاهرين ب(( السلميين )) ورفض عمليات ((الخطف والاغتيال ))للبعض منهم

وان المرجعية ترفض ((ما يقوم به البعض من المتظاهرين من اعمال (( العنف )) و(( والاعتداء على القوات الامنية ))،........... و((ممارسة التخريب ضد المؤسسات التعليمية والخدمية )).

ثالثا 🚩/ قال المرجع في بيانه ((لابد من الخروج من الازمة بمايلي :

1-الاسراع في تشكيل الحكومة.

2- وان تكون حكومة جديرة بثقة الشعب, وتتمكن من استعادة هيبة الدولة .

3- القيام بالخطوات الضرورية .

⭕ ربما هنا إشارة الى قرار السيادة.

4- ان تتولى الحكومة اجراء الانتخابات الحرة النزيهة.

5- ان تكون الانتخابات في اقرب فرصة.

رابعا 🚩 / لماذا الانتخابات المبكرة؟.

وقد فسر المرجع سبب العودة الى الانتخابات المبكرة بمايلي:

1-----بسبب تباين وجهات نظر القوى السياسية في الامور الاساسية، والضرورية.

⭕..... هنا إشارة الى التباين بين القوى السياسية حول قرار اخراج القواعد الامريكية..

2- وتعذر اتفاقها على الاصلاحات.

3- وبسبب الانقسامات بين الاحزاب.

خامسا 🚩/ الفرق بين مجلس النواب الحالي والمقبل.

حدد المرجع فروقا بينهما وهي :

1-----البرلمان المستقبلي هو المعني باتخاذ القرارات الضرورية للاصلاح.

⭕ يعني هذا البرلمان لا أمل فيه ان يقوم باي إصلاح.

2- البرلمان المستقبلي يقوم باصدار القرارات السيادية.

⭕ اي ان هذا البرلمان كونه منقسم لاقيمة لقرارته السيادية وربما المقصود قرار اخراج القواعد الامريكية.

3- والمحافظة على القرار السياسي المستقل.

4- ويتحمل البرلمان المستقبلي مسؤولية وحدة العراق ارضا وشعبا.

⭕ وهنا إشارة الى ان البرلمان الحالي سببا للانقسام الشعبي وقد يؤدي إلى تفكك جغرافيا العراق....وتجدر الاشارة الى مساعي البعض الى الفيدرالية او السعي لإنشاء اقليم سني.

سادسا🚩 / موقف المرجعية من صفقة القرن :

1-ان المرجعية تدين هذه الصفقة.

2- ان هدف هذه الصفقة اضفاء الشرعية على احتلال مزيد من الاراضي الفسلطينة،............... . (( المغتصبة )).

3- تؤكد المرجعية وقوفها مع الشعب الفسلطيني.

4- المرجعية تقف مع الشعب الفلسطيني لاستعادة ارضه (( المحتلة ))و(( اقامة دولته المستقلة )).

5- تدعوا المرجعية العرب والمسلمين وكل احرار العالم الى مساندة الشعب الفلسطيني. انتهى

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الإشارات

🚩.. كلام المرجعية نصا وضمنا.

⭕... فهمنا الخاص لكلام المرجعية والله العالم.