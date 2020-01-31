القطب الاسلامي الشرق اوسطي. ((مشروع الحاج سليماني))/ الحلقة الاولى  

◾محمد صادق الهاشمي

الهدف الاساس للشهيد سليماني من خلال دعمه المقاومة، ودعم نهضة المسلمين، هو مايلي:

⭕.. في البداية تابعت مواقف الحاج الشهيد، وسيرته، وحركته الجهادية، وكفاحه المستمر.

⭕.. كنت اسال نفسي ماهو الهدف الاسترا تيجي الذي يسعى له الرجل؟.

⭕ في احد محاضراته استفدت منه مايلي :

🚩.. ان المنطقة وبعد عقود سوف تشهد تواجد كبير للصين والروس والامريكان ,وبالتالي هي ملتقي الاقطاب الكبرى بفعل دورها الاقتصادي الكبير.

⭕.. وقال: وهذه رؤيتنا مبنية على دراسات متعددة ومعرفة الى واقع المنطقة والاقتصاد والمنافذ والاستراتيجيات, ومعرفة السباق الذي يجري بين الدول العظمى على المنطقة والذي تجلى بوضوح في العراق وسورية، ثم محاصرة ايران .

🚩.. كل هذا لان الدول الكبرى لها مشاريع مستقبلية في هذه المنطقة وهذه المنطقة هي من تحدد من هي الدولة العظمى والتي لها مكانة قطبية .

🚩وقال : مستقبلا سيحتل المسلمون وجودهم كقطب له وجوده كقطب منافس لباقي الاقطاب وربما, سيكون القطب الاساس باعتبار ان الصين والروس لايمكنهم دخول المنطقة الان ومستقبلا الا من خلال الدول المؤثرة في المنطقة ,وهم سيجدون القطب الاسلامي في غاية القوة وله مساحته ووجوده ولايمكن تجاوزه فهم مضطرون للتنسيق معنا؛ وبهذا يكون المشروع الاسلامي قطب اساس قبال القطب الامريكي, وهذا ما تأكد للروس.

🚩 وقال : في حال تأخر المسلمون عن هذا الدور فانهم سوف يعانون ما عانته المنطقة من تقسيم في مطلع القرن العشرين بين دول النفوذ وفق معاهدة سايكس - بيكو.

🚩.. وعليه ان المقاومة تتجه الى هذا الهدف الاستراتيجي وهي: ان تتخندق القوة الاسلامية كقوة، وتتموضع، وتاخذ مساحتها اكثر كلما اثبتت وجودها العسكري والعلمي والتقني ,وان اصرار الجمهورية الاسلامية الايرانية على حقها النووي، هو لهذا الهدف الاكبر، فالمشروع النووي هو مشروع اسلامي قبل ان يكون مشروع ايراني .

🚩.. ثم قال ان الامام الخامنئي يرى ان تحقيق هذا الهدف سيجعل الاسلام قطب مهم في المنطقة وهو بدوره يؤدي الى نشوء حضارة اسلامية.

🚩.. ثم قال رحمه الله انظروا الى حال المسلمين في العراق وايران وفلسطين ولبنان وفي كل مكان قبيل انتصار الثورة الاسلامية اين كان والى اي درجة وصل بعدها.

ولكن لابد من مواصلة المسير وصولا الى ان ينهض العالم الاسلامي ويخرج عن التبعية ويكون وجوده واضحا وحاكما.

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اقول :

يمكن توصيف كلام الحاج الشهيد او تقسيم المراحل، وفق رؤيته بما يلي ((مقاومة عسكرية+ مقاومة علمية وثقافية = قطب اسلامي = نهضة حضارية للاسلام والمسلمين )).

⭕ نعم الحاج سليماني تمكن ان يخلق جغرافية سياسية( للقطب الاسلامي))، وعلى المقاومة والاحزاب الاسلامية والدعاة والثوريين والمفكرين سنة وشيعة ان يثبتوا وجودهم وان لايتراجعوا عن الهدف الاستراتيجي في اقامة محور وقطب اسلامي له وجوده القوي ,سيما ان العالم لايحترم الا الاقوياء، وان كان اهل الماء والخضراء والوجه الحسن لايروق لهم هذا .

⭕ و في محاضرات كثيرة للشهيد سليماني كان يحث الخط الثوري والمقاومة على ان لايكون دورهم منحصرا بالسلاح وحده بل لابد من ملازمته بالفكر والعلم والتطور، فكلها ادوات النهضة الاسلامية ,والا فان الهدف في غاية البعد . انتهى.