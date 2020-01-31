المقالات

القطب الاسلامي الشرق اوسطي. ((مشروع الحاج سليماني))/ الحلقة الاولى  


◾محمد صادق الهاشمي

 

 الهدف الاساس للشهيد سليماني من خلال دعمه المقاومة، ودعم نهضة المسلمين، هو مايلي:

⭕.. في البداية تابعت مواقف الحاج  الشهيد، وسيرته، وحركته الجهادية، وكفاحه المستمر.

⭕.. كنت اسال نفسي ماهو الهدف الاسترا تيجي الذي يسعى له الرجل؟.

⭕ في احد محاضراته استفدت منه مايلي :

🚩..  ان المنطقة وبعد عقود سوف تشهد تواجد كبير للصين والروس والامريكان ,وبالتالي هي ملتقي الاقطاب الكبرى بفعل دورها الاقتصادي الكبير.

⭕.. وقال: وهذه رؤيتنا مبنية على دراسات متعددة ومعرفة الى واقع المنطقة والاقتصاد والمنافذ والاستراتيجيات, ومعرفة السباق الذي يجري بين الدول العظمى على  المنطقة والذي تجلى بوضوح في العراق وسورية، ثم محاصرة ايران .

🚩.. كل هذا لان الدول الكبرى لها مشاريع مستقبلية في هذه المنطقة وهذه المنطقة هي من تحدد من هي الدولة العظمى والتي لها مكانة قطبية .

🚩وقال : مستقبلا سيحتل المسلمون وجودهم كقطب له وجوده  كقطب منافس لباقي الاقطاب وربما, سيكون  القطب الاساس باعتبار ان  الصين والروس لايمكنهم دخول المنطقة الان ومستقبلا  الا من خلال  الدول المؤثرة في المنطقة ,وهم سيجدون القطب الاسلامي في غاية القوة وله مساحته ووجوده ولايمكن تجاوزه فهم مضطرون للتنسيق معنا؛ وبهذا يكون المشروع الاسلامي قطب اساس قبال القطب الامريكي, وهذا ما تأكد للروس.

🚩 وقال : في حال تأخر المسلمون عن هذا الدور فانهم سوف يعانون ما عانته المنطقة من تقسيم في مطلع القرن العشرين بين دول النفوذ وفق معاهدة سايكس - بيكو.

🚩.. وعليه ان المقاومة تتجه الى هذا الهدف الاستراتيجي وهي: ان  تتخندق القوة الاسلامية كقوة، وتتموضع، وتاخذ مساحتها اكثر  كلما اثبتت وجودها العسكري والعلمي والتقني ,وان اصرار الجمهورية الاسلامية الايرانية على حقها النووي، هو لهذا الهدف الاكبر، فالمشروع النووي هو مشروع اسلامي قبل ان يكون مشروع ايراني .

🚩..  ثم قال ان الامام الخامنئي يرى ان تحقيق هذا الهدف سيجعل الاسلام قطب مهم في المنطقة وهو بدوره يؤدي الى نشوء حضارة اسلامية.

🚩..  ثم قال رحمه الله انظروا  الى حال المسلمين في العراق وايران وفلسطين ولبنان وفي كل مكان قبيل انتصار الثورة الاسلامية اين كان والى اي درجة وصل بعدها.

ولكن لابد من مواصلة المسير وصولا الى ان ينهض العالم الاسلامي ويخرج عن التبعية ويكون وجوده واضحا وحاكما.

⭕ ⭕ ⭕

اقول :

يمكن توصيف كلام الحاج الشهيد او تقسيم المراحل، وفق رؤيته بما يلي ((مقاومة عسكرية+ مقاومة علمية وثقافية  = قطب اسلامي = نهضة حضارية للاسلام والمسلمين )).

⭕ نعم الحاج سليماني تمكن ان يخلق جغرافية سياسية( للقطب الاسلامي))، وعلى المقاومة والاحزاب الاسلامية والدعاة والثوريين والمفكرين سنة وشيعة ان يثبتوا وجودهم وان لايتراجعوا عن الهدف الاستراتيجي في اقامة محور وقطب اسلامي له وجوده القوي ,سيما ان العالم لايحترم الا الاقوياء، وان كان اهل الماء والخضراء والوجه الحسن لايروق لهم هذا .

⭕ و في محاضرات كثيرة للشهيد سليماني كان يحث الخط الثوري والمقاومة على ان لايكون دورهم منحصرا بالسلاح وحده بل لابد من ملازمته بالفكر والعلم والتطور، فكلها ادوات النهضة الاسلامية ,والا فان الهدف في غاية البعد . انتهى.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القطب الاسلامي الشرق اوسطي. ((مشروع الحاج سليماني))/ الحلقة الاولى  
دولة الاستعمار تصدر الفايروسات اعلاميا
لعنة سليماني
قراءة في بيان  المرجعية  لخطبة الجمعة  ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٠
تساؤلات: ماذا لو..........!؟
لماذا يجري تحطيم مجتمعنا..!
ريثما يختمر العجين – صفقة قَرن أم نطحة قِرن؟!
فيروسات صنيعة الاستعمار
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
صناعة الأوبئة!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك