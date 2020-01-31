المقالات

دولة الاستعمار تصدر الفايروسات اعلاميا


🖋الشيخ محمد الربيعي

 

عمدت دول الاستكبار والاستعمار بتصدير الفيروس الى الانسان عبر الاعلام المهول وهذا من سائل التدمير عن طريق ايجاد الرعب النفسي ولانها ضمن مدها (الديني النمرودي) جاعلة صفة الربوبية لها.

 وهذا نوع من فكر ركزعليه القران (إذ قال ابراهيم ربي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت) اشارة لتصورهم الطغياني بتحكمهم بمصير البشر،فالحرب النفسية هي من اكثر الادوات الحرب فعاليةواقلهاكلفة فبعض من كلام المدروس الذي يخاطب العقل مخادعا إياه تاره والقلب يحرك المشاعر بالمغالطات تارة اخرى بهدف ضرب المعنوية وزعزعة الثقة فكبست زر تنشر حتى تكبر الموجه فنتيجته الحاصلة من الرعب الاعلامي (ضرب جهاز المناعة لجسم الانسان).

 لان القلق والتوتر وضغط النفسي وعدم الاستقرار الفسيولوجي يزيد من معدل الكولسترول الضارفي الجسم مسببا في اضطراب التوازن في هرمونات الجسم ويزيد إنتاج هرمون الكورتيزون وبالتالي يؤثر سلبا على قدرة استجابة الجهاز المناعي للدفاع عن الجسم.

 فأذن يحاول الاستعمار ايجاد حالاتي (الرعب) التي نتيجتها الموت بأي اصابة فيروسية بسبب ضعف جهاز المناعة فعلينا التمسك بديننا وتقوية انفسنا بالتفاؤل وزيادة الثقة بحفظ الله والنفس فقد ورد تفائلوا بالخير تجدوه.

 وهذا ما اكدته دراسةفي جامعة كنتاكي ان جهاز المناعة يتطور بشكل جيد لدى الاشخاص المتفائلين الذين يفكرون بإيجابية فأذن اجعلوا انفسكم مطمئنة وممتثلة لاوامر الله فبهذا الحصن والنجاة (اللهم فاجعل نفسي مطمئن)

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القطب الاسلامي الشرق اوسطي. ((مشروع الحاج سليماني))/ الحلقة الاولى  
دولة الاستعمار تصدر الفايروسات اعلاميا
لعنة سليماني
قراءة في بيان  المرجعية  لخطبة الجمعة  ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٠
تساؤلات: ماذا لو..........!؟
لماذا يجري تحطيم مجتمعنا..!
ريثما يختمر العجين – صفقة قَرن أم نطحة قِرن؟!
فيروسات صنيعة الاستعمار
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
صناعة الأوبئة!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك