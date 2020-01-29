المقالات

🖋الشيخ محمد الربيعي


 

 

 

نعم للعراق موحدا مؤمن بالله الواحد القهار نعم للعراق دينه الاسلام نعم للعراق سائرا ومتمسك بسنة محمد واله الاطهار نعم للعراق متمسكا بكهفه وحصنه المرجعية الغراء.

 نعم للعراق خاليا من الاستعمار نعم للعراق حرا ابيا مستقلا نعم للعراق متوحدا يسوده المحبة والالفة نعم للعراق يسود النظام والقانون نعم للعراق يكرم العلم والعلماء نعم للعراق المحافظ على المقدسات والثروات.

 نعم للعراق المحافظ على الممتلكات العامة والخاصة نعم للعراق انما المؤمنين فيه اخوه نعم للعراق يسوده الاخلاق والقيم نعم للعراق يحترم اصالته وجذورة الصيلة  نعم للعراق امة واحدة نعم للعراق عشيرة واحدة.

 نعم للعراق بيتا واحد نعم للعراق يدا واحده نعم للعراق ينتصر بجيشه وشرطته وحشده نعم للعراق يكافح الفساد نعم للعراق القانون فيه فوق الجميع نعم للعراق يحترم دستورة القران المعصوم من النقص والزيادة نعم للعراق المتحكم بساسته نعم للعراق لاتمييز فيه على اساس القوميات نعم للعراق يحترم الاقليات.

 نعم للعراق يحترم كافة شعائر الديانات نعم للعراق يحفظ انسانية الانسان نعم للعراق منتصرا محفوظا نعم للعراق هو للجميع نعم للعراق مسؤولية في رقاب كل العراقين نعم للعراق نحبه بوطنية وبهمة الشرفاء نعم للعراق ومهما كتبت لن يشفى المي وحزني على وطني وابناء شعبي

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