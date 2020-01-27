كلا لمنهج التحدي

🖋الشيخ محمد الربيعي

( قل لعبادي يقولوا التي هي احسن )

ان من وسائل الوحدة والاتفاق اتخاذ اسلوب الحوار البعيدعن الطرح بصيغة التحدي والتعسف وايقاع المقابل بالاحراج وان كنت ذات الحجةالبالغة لان (كسب القلوب مقدم على كسب المواقف) لانك ممكن تسكت خصكم وتفحمه بالدليل ولكنك لاتصل الى قناعته وتسليمه لانك لم تحرص على قلبه وهذا يتطلب منك عدم ارتفاع الصوت او تغيير حركات جسدك الدالة على التعصب الذي يولد غيظا وحقدا وحنقا.

ولكن هناك حالات استثنائية يسوغ فيها اللجوء الى الافحام قال تعالى( لا تجادل اهل الكتاب الابالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم) ففي حالات البغي والتجاوز يسمح بالهجوم الحاد المركز على الخصم واحراجه وتسفيه راية لانه يمثل الباطل فيا احبتي ما احوجنا اليوم ان يكون الحوار بيننا ضمن مبدا القاعدة (وجادلهم بالتي احسن) وخصوصا نحن ابناء شعب واحد تجمعنا( مشتركات عدة وقد نختلف بنقطة واحدة وهي اختلاف وجهة نظر ).

فهل يعقل ننسى كل مشتركات ويصل بنا الاختلاف في وجهات النظر للخلاف والتقاتل والهجران والتسقيط؟!نعم هذا الاسلوب يكون اتجاه العدوا المشترك قوى الاستعمار والاستكبار ممن لا مشتركات بيننا وبينهم والذين منهجهم شيطاني حيث هدفهم ان يوقعوا بيننا بالبغضاء والعداوه فيجب ان يسود حواراتنا المحبة والتفاهم والحرص على كسب المقابل لاننا بالنتيجه كلنا ابناء( العراق )ومن نختلف معه هو من ابناء هذا البلد فالواجب ان نكسب بعضنا ولاندع اختلاف وجهات النظر في حب الوطن تفرقنا بالعكس بمجموعها تعبر حبا كلا بحسب طريقته

ــــــــــــــــ