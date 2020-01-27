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حصاد التظاهرات


◾محمد صادق الهاشمي

 

 

خرجت التظاهرات يوم 1-10-2019 واليوم هو 26-1-2020  وكانت الجماهير المتظاهرة تبحث عن الخدمات.

◾وهنا مختصر عن  الحصاد, والنتائج التي تحققت, و يمكن اجمالها بما يلي  :

1-⭕مفوضية لاتختلف عن سابقاتها (( قاعدة صبيها جبيها )).

2-⭕قانون الانتخابات لايمكن انجازه الا بعد تعداد سكاني وتحديد جغرافيا معقدة قد يحتاج الى عقد من الزمن على قاعدة (تريد ارنب اخذ ارنب تريد غزال اخذ ارنب )).

3-⭕سوف تخرج بعض الاقضية عن الخريطة الوطنية لصالح الكرد ويتم الالتفاف عليها لهم بواقع القضم الكردي للاراضي الاتحادية على قاعدة (( لو باقين على بنيان الاول احسن )).

4-⭕اسقاط رئاسة الوزراء وفقد الدليل والاليات في تحديد البديل (( يخربون بيوتهم بايديهم)).

5-⭕رفض مرشحين البناء الثلاث (( المهندس محمد شياع، والدكتور قصي السهيل، والاستاذ اسعد العيداني )) على قادة (( دلالية كتلة البناء)). كموشر على ضعف القرار الشيعي.

6-⭕قطع الطرق لأكثر من 132 مرة على قاعدة ((سلمية )).

7-⭕غلق الميناء لأكثر من 15 مرة (( راد يكحلها عماها )).

8-⭕حرق 231 مبنى حكومى و49 مقر و341 محل تجاري ((لتحسين الوضع المعاشي، وانعاش القطاع الخاص)).

9-⭕قصف اربعة قنوات ((حرية الاعلام )).

10-⭕قطع اربع جسور في بغداد و21 مرة في المحافظات (( لو العب لو اخرب الملعب )).

11-⭕غلق 561 مدرسة في عموم العراق ((فوج مكافحة الدوام )).

12-⭕ غلق 871 موسسة حكومية لمرات متعددة ((لبناء الدولة العراقية )).

13-⭕ اسقاط كتلة البناء وانتهاء  مفهوم الكتلة الاكبر وحل السيد رئيس الجمهورية محلها (( يتعارك اثنين ابخت الثالث)) ؛ لاضعاف القرار الشيعي.

14-⭕ تصاعد الحديث عن مشروع التقسيم (( تطبيقا لمشروع جوزيف بايدن --  اقر من الكونكرس الامريكي عام 2007 بنسبة 75% )).

15-⭕ قتل واختطاف وتغييب وتعليق وشنق وذبح وجرح  ل(( 600)) مواطن ((نريد وطن)).

16-⭕قتل وجرح  321 من رجال الامن(( نازل اخذ حقي )).

17-⭕تعطيل شبه تام للجامعات العراقية ((نريد وطن، ولتطوير الحركة العلمية )).

18-⭕ صراع بين الاحزاب والتيارات وتخوين متبادل (( اللي يعجبه يعجبه والمايعجبه يطك راسه بالحايط)).

19-⭕دخول العامل الدولي والاقليمي في التظاهرات.

20-⭕ ظهور وجوه بعثية.ووجوه أخرى ((الوسخ وخبسة، ولاستيكة))

21-⭕صدور حزم اصلاحات بعضها تم انجازه وغاب الكثير بسبب الاحداث (( خلى الاولاد ياكلون )).

22-⭕تعميق الازمة في اعماق المكون الشيعي شعبيا وسياسيا بينما ينعم الكرد والسنة بشي من الاستقرار. وفق قاعدة نوري السعيد (( الشيعة سلة بيض بعضه يكسر بعض )).

23-⭕صدور (10) بيانات من المرجعية ترسم خريطة طريق للسياسيين  لم يطبق منها شي.(( والكل ترفع شعار المرجعية صمام امان )).

24-⭕ تكرار حرق السفارات والقنصليات (6) مرات.

25-⭕ظهور اصطلاحات جدية للقاموس السياسي العراقي ( الجوكر ) و( الذيل) و( ركوب الموجة )و( فوج مكافحة الدوام ).

26-⭕مشاركة الفوج الرئاسي بقنص المتظاهرين ((جانت عايزة والتمت )).

27-⭕ظهور اسلحة واساليب جديدة منها ( السكاكين ) و( المولوتوف) و( حرق التايرات ) و( النقاب ) و( التكتك) و( المخدرات ) و( الخمور ) و(( العركجية))، بقيادة دعبول .

28-⭕حرق صور المرشحين (( لظهور نظرية التخوين )).

29- ⭕حرق القبور والمواكب (7) مرات وعلى راسها قبر شهيد المحرابَ.

30-⭕.اختفا منصب رئيس الوزراء مؤقتا وقد يدوم لصالح رئيس الجمهورية.

31-⭕ تسقيط الاحزاب، والشخصيات الشيعية من دون مساس بالاحزاب والشخصيات السنية والكردية

السوال الذي يطرح نفسه , اين المطالبة بحقوق المواطنين من كل هذا؟؟؟؟

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