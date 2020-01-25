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المحتل والفساد وجهان لعملة واحدة


قاسم آل ماضي

 

بين التظاهر ضد المحتل والتظاهر ضد الفساد

لا فرق بينهما .. المحتل والفساد وجهان لعملة واحدة وكلاهما باطل لا يجب السكوت عليه وينبغي أن يتم استئصاله من العراق . .

وكونوا على يقين من أنهما يعاضد أحدهما الآخر فالفاسدون متمسكون بالاحتلال ولا يرغبون أن يفارق العراق

والاحتلال لا يريد أن نقضي على الفساد والفاسدين فإن في ذلك مصلحته.

أيها الأحبة . .

الاحتلال هو الذي قام بحماية النظام العفلقي النافق الفاسد المفسد وفتح له المجال ليقمع الشعب المنتفض في الشعبانية من خلال المقابر الجماعية التي رحب بها الاحتلال ولم يعترض

الاحتلال هو الذي وضع لنا نظاماً فاسداً . . بحيث اننا وكلما رشحنا نزيهاً نظيفاً ليكون مسؤولاً في الحكومة قامت عجلة الفساد بجرّه اليها وسحقه بالحق أو الباطل .

الاحتلال هو الذي فتح بابه للفاسدين العراقيين الذين سرقوا أموال الشعب وهربوا بها فكان الاحتلال هو الراعي والداعم لهم . . هل أمسك لنا يوماً بأحد الفاسدين الهاربين وأعاده الى العراق مع المليارات التي سرقها ؟ ؟ أم تستر عليه وأعطاه الجنسية والحصانة ؟؟

الاحتلال هو الذي فتح حدود العراق وتركها سائبة ليدخل من يدخل فينهب ويقتل ويختل الأمن ويعم الفساد

الاحتلال هو الذي سحق الجيش وجميع الأجهزة الأمنية في العراق ليجعله هشاً وليعيد تأسيسه كما يريد ويجعله فاسداً ينهار أمام ما يواجهه من المواقف

الاحتلال هو المتسبب الأول بالطائفية ودخول تنظيم القاعدة للعراق وسلب الأمن

الاحتلال هو الذي صنع داعش وغذاها ورباها لتنهش في بلدنا

الاحتلال هو الذي يمنعنا من محاسبة الفاسدين ....نعم لذا يحتمون به ولا يرغبون بخروجه من البلد

اليس الاحتلال هو من يمنع اعدام الإرهابيين ؟؟ بحجة واهية وذريعة لا يطبقها هو في بلاده وذلك ليبقى بلدنا تحت وطأة الفساد

إذا كان الاحتلال يمنع اعدام الإرهابيين فهل سيسمح لنا بالاقتصاص من الفاسدين ؟؟؟

الفاسدون هم ذراع الاحتلال في البلد

إذا خرج الاحتلال من البلد أصبح الفاسدون يتامى

إذا تمكن الشرفاء من طرد الاحتلال فهم على طرد الفاسدين أقدر

التظاهر ضد المحتل يعاضد التظاهر ضد الفساد وبالعكس

ليس في شيء ذاك الذي يعتبر أن التظاهر ضد الاحتلال يتقاطع أو يذوب أو يضعف التظاهر ضد الفساد

واليوم

إذا كان الفاسدون قد سرقوا أموالنا . . فالمحتل يسرق أخلاقنا , مبادئنا , ديننا . . إضافة لأموالنا

ليت غيرتنا على ديننا ومبادئنا وأخلاقنا كانت أكبر من غيرتنا على أموالنا

ليت غيرتنا على ديننا ومبادئنا وأخلاقنا كانت أكبر من غيرتنا على إنتماءاتنا السياسية

ليت . . ليت . . ليت

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