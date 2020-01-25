المقالات

لا توادد مع الاستعمار 


🖋الشيخ محمد الربيعي

 

حذر القران  الكريم من التوادد او التعاطف او الموالاة مع اعداء الاسلام الحقيقي قال تعالى(يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق).

وقال تعالى( إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة  وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل ) .

فهذا تحذير واضح للمؤمنين وأصحاب الوطنية الحقيقية أن لا يقيموا علاقات أو مجاملات مع المعتدين على اوطانهم، وحتى المجاملات السرية التي قد لايراها احد منعها الله تعالى ،فكيف يدعي أحد الوطنية ثم يقيم علاقات علنية مع اعداء الامة الاسلامية ؟!.

 بل اعداء الانسانية جمعاء جهارا نهارا امام اعين الامة المنتهكة المستباحة المعتدي على دمائها واعراضها .

ولعمري كيف يطيب لمسلم فضلا عن المؤمن بل لانسان ان يضع يده في أيد ملطخة بالدماء ضليعة بالاجرام،بينما القران يأمر اتباعه بالبر والمسالمة مع من لم يعتد على الوطن والدين قال تعالى(لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ،انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولاهم فأؤلئك هم الظالمين).

فالتفتوا يا امة القران واحذروا الفرقة والخلاف والاختلاف فأنها تصب في مصلحة الاستعمار واتباعه المنافقين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا ذعروا من مليونية السيادة؟
اتفاقية ((اطار التعاون)) بين العراق والصين الخيار المناسب لوضع العراق))
"شرق اوسط جديد" صنع في ايران و"اسرائيل" تلفظ انفاسها الاخيرة ..!
القواعد الأمريكية في العراق من الاتفاق الأمني إلى التهديد الأمني                         
هوية الشيعي: بين المذهب والقومية والوطن
لا توادد مع الاستعمار 
خبايا العقل العراقي تجاه الشأن الأمريكي.
برهم بين ترامب ومحمد بن سلمان
صبي سلمان الخاص جاء (يكحلها عماها)
المليونية إدامتها وتزايدها وما بين فقدانها؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك