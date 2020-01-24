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صوت الملايين


كندي الزهيري

 

ان سيادة العراق  وسلامة  اراضيه  ،ورفع اليد الأجنبي  والمحتل  عنه  ،واجب شرعي  على كل عراقي  حر  ،يريد كرامة لبلده  وعزة  لشعبة ، عبر التاريخ   لم كان هناك بقاء  لمحتل  ولا لفاسد  او سارق  ،مهما طال  الزمن  ومهما كان يمتلك  من القوه  الا ان هناك يوم  ينتفض  فيه الشعب  ضد الظالمين  والمجرمين  ،الذين عاثوا  في الأرض  فسادا  ،وقتلوا  النفس المحترمة  واثاروا الفوضى ، وضخ الموال  ضخمة   ،من أجل السيطرة على الشعوب الحره  ورهن مقدراتها  .

ان امريكا  ومن معها  ما هم الى مجرمين ،جاءوا لقتل وسلب  الإرادة شعب وقتل الإنسان  ،فإذا بحثنا عن اسوى  عصابات وتجار الدم والخراب  سنجد امريكا  في المرتبة الأولى، وتفننها  في قتل الشعوب  وسلب  حريتها  ،

على الأمريكي ان يعلم  بأن شعب  قائدة  الحسين عليه السلام  ،لن ولم يستسلم  مهما كان  ضخ الدولار  او شراء الضمائر  ،الانهم  اصحاب  قلوب  تحترق  عندما تسمع  بمظلومية  الحسين عليه السلام  ،فتنتفض  لحاضرها  تحت راية الحق والصبر   .

 ان جيل من العملاء  التي اوجدتهم  سفارة  الشؤم  في المنطقة الخضراء،  لن يستطيعوا  حمايتكم  ولا الدفاع عنكم  ان اشتد  زئير الاسود  ، ان كان هناك  حكمة في لبيت الابيض لختار الانسحاب من الان، وليس التعويل  عمن باع  عرضه  في أول مواجهة.

ان جيش العملاء عليهم  ان يتداركوا انفسهم  لإبراء من امريكا وسفارتها،  وليتذكروا  عملاء فيتنام وكيف امريكا  ضحت بهم  وتركت  جيش من العملاء  يواجه مصيره  بنفسه، امام الثوار.

ان العميل  من سرق وقتل بيت اهله  ،لا يضن بان سيدة الأمريكي سيحترمه  او يكافئه على عملة  ،

بال سيجعله وقود  وحطب  ليشعل النار فيه  ،من ثم يبيعه  كما جعله  يبيع اهله وشرفه.

رسالة التي اوصلها العراقيين للعالم  مفادها  "العراق للعراقيين فقط "لا مكان لك  يا شيطان، وأن اصابك الصمم  وغرك العملاء ،سنسمع عبر فوهات البنادق ونذيق المر كما فعلنا بالسابق، وهذه المرة  اشد  واعنف.

وعلى الطبقة السياسية الحاكمة  ان يكون  لها موقف  صلب  وقوي  ،اتجاه  كل من يطالب  بإبقاء الاحتلال، 

وأن يقدم إلى المحاكم  تحت الخيانة العظمى للشعب العراقي، والا  ستكونون  جميعا في قالب واحد  قالب  الخيانة،

واليوم الشعب  يعلنها مدوية  نحن لسنا  طلاب  حرب  ،لكن  لا نتخاذل  في يوم  الذي  يطلب  منا التوحد  من اجل البلاد  مستقبل  أبنائه على كافة الأصعدة.

رسالتنا واضحه وهدفنا  حق مشروع  ،ولن نتنازل عنه إلى باستغلال بلادنا وتحرره  من يد الاستعمار وتوابعه  من أصحاب الدكاكين ، وان اصرت امريكا  على البقاء  فعليها أن تواجه  جيل لا يعرف الفر  وعاشق للشهادة  ،

أنتجت كربلاء  وبيده  سيف كرار لا فرار  .

لا صوت يعلوا  فوق  صورت  إرادة الشعب وتاريخه ،ان هذه الملايين  التي خرجت  جعلت  بناء أمريكا  في مهب الريح  ،وأن مشروعهم  مختوم  بالفشل  ...

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