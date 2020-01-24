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مهازل غريبة


سامي جواد كاظم

 

اتصل السيد مسعود البارزاني بالسعودية وامريكا وتركيا وفرنسا يطلب مساعدتهم لرد داعش لانها على مشارف اربيل فلم يستجب له احد فاضطر ان يتصل بايران وطلب الشهيد قاسم سليماني وطلب منه مساعدته فقال له حاول مشاغلتهم وغدا صباحا انا عندك فقال له كاكه مسعود الموقف لا يتحمل فقال له سليمان حاولوا ، يقول كاكه مسعود جاءني صباحا ومعه خمسين عسكري فقط فقام بدراسة الوضع ووزع جماعته ورسم الخطة للبيشمركة ماهي الا ساعة والدواعش ينهزمون بين القتل والاسر فسالنا احدهم ما اصابكم فقال لقد علمنا ان قاسم سليماني اتى فانهارت معنوياتنا

وترامب الذي يقول عن سليماني ارهابي ومجرم وابن ... يجلس برهم صالح الكردي ونيجرفان بارزاني الكردي مع ترامب ويلتقطون الصور وهم يتشرفون بمصافحة اليد التي امرت بقتل سليماني ...انها ماساة الالم

نقطة حوار برنامج يقدم من على الـ بي بي سي ، موضوع الحلقة لهذا اليوم 23/1 ما سبب التصعيد في مظاهرات العراق ولبنان وبدات المذيعة التعليق على هذه الحالة ومن خلال توقعاتها عن الاسباب ذكرت وايران لها يد في التصعيد ، اذا كانت ايران تصعد المظاهرات فان المظاهرات هي اصلا خرجت على الحكومة الشيعية في العراق والاغلبية الشيعية في لبنان فهل ايران تصعد المظاهرات ضد الشيعة ؟ بينما في العراق ادلة وشواهد على ان التصعيد سببه عربان الخليج وامريكا والصهيونية .فيا ايتها المذيعة فانك في القمة لاحد الامرين اما قمة في الغباء او قمة في الخسة .

في لبنان وهو الحال بعينه في العراق طالب المتظاهرون باسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وقد تم ذلك في لبنان وشكلت الحكومة الجديدة ولكن المظاهرات لا زالت مستعرة ومطالباتهم بتغيير الجديدة ، فخرج احد الوزراء اللبنانيين ليعقب هل يعلم المتظاهرون ماذا يريدون وما هو شكل الحكومة التي يريدونها ؟

انا اقول لك انها حكومة على هوى الوهابية لتغازل الصهيونية اليست هذه مهزلة ؟

وقف ليحرق اطار شاحنة جديد سعره اكثر من مئة الف ليشتكي من الفقر

فسالته هل تعلم بكم هذا الاطار فقال نعم اكثر من مئة الف قلت له اذا كان لديك امكانية شراء هكذا اطار فبدلا من حرقه اصرفه على نفسك او عائلتك ، فقال انا لم ادفع ثمنه ، قلت ومن دفع ثمنه؟ ، قال متظاهر يدعمنا ، قلت بدلا من ان يدعمكم بالاطارات اليس من الافضل دعمكم بثمن الاطارات ؟ واين هذا الذي يدعمكم هل هو معكم ؟ قال كلا ، قلت له هل هو عراقي ام غير عراقي ؟ قال لا اعلم ....

لاحظوا كيف يُستخف ويُستهزأ بعقول الشباب التي ركبها الجهل يحرقون اطار ثمنه مصرف اسبوع وحتى نصف شهر اضافة الى تلوث الجو والاعتداء على حرية الاخرين وحقوقهم

اليست هذه مهزلة ؟

الاتحاد الاوربي يطلب من ايران الالتزام بالاتفاق النووي فتقول ايران نلتزم وانتم لماذا لا تلتزمون ؟ فيعلو نهيقهم بانهم سيلجاون الى فقرة فض النزاع ، أي رفع الملف الى مجلس الامن

هل هذه مهزلة ، ام خباثة، ام دياثة ؟

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