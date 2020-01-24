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التظاهر ضد قوى الاستعمار والفاسدين


🖋الشيخ محمد الربيعي

 

ان من مميزات الامة الاسلامية فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تمثل القطب الاعظم في الدين والمهمة الاساسية التي بعث الله بها النبيين والمرسلين وهي شرط الخيرية لهذه الامة على سائر الامم ( كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) ، بينما هلكت تلك الامم بتركها هذه الفريضة ( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون)، فالواجب على المؤمنين استنكار المنكر.

 وقد ذكر الفقهاء عدت مراتب لذلك (سواء على صعيد الفقه الفردي او الفقة الاجتماعي ) نعرض عنه بهذه العجالة.

 محل الشاهد : هل يختلف اثنان ان تواجد قوى الاستعمار بما يحملوه من ( افكار واعمال واراء ، وسياسات) هي من المنكر (وخصوصا منكراته اصبحت سرطان في داخل جسم الوطن) وعلينا مجابهته بكافة المراتب.

 واليوم من مصاديق تلك المراتب النطق الجوهري بكلمة الحق ضد الباطل والتثقيف الاعلامي والفكري علينا الوقوف صفا واحدا تحت شعار ( كلا امريكا،كلا اسرائيل، نعم للاسلام نعم للعراق).

 ولكن يجب ايضا طرد (امريكا واسرائيل)من افكارنا وسلوكنا وتوجهاتنا وتربية ابنائنا(فأن الطرد من الاماكن المعنوية من الفكر والقلب لا يقل اهمية من الطرد المكاني المادي) ان لم نبالغ هو الاولى ،فكلنا علينا عدم التقصير بهذا الاتجاه

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