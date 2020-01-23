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اللعبة بين الجهل والمواقف المسبقة


قاسم آل ماضي

 

العراق محكوم بأفسد نظام حكم في المنطقة ، لكن لماذا يوصف هذا النظام بأنه نظام اسلامي شيعي فاسد ؟ اجريت احصائية على عدد وزراء المكونات الثلاث (الشيعة ، السنة ، الكرد) منذ سنة ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٩ فوجدت ان وزراء الشيعة يشكلون حوالي ٤٠% من حكومات اياد علاوي والجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي (عودوا الى قوائم تلك الحكومات) ، ووزراء السنة والكرد يشكلون حوالي ٦٠% وهم اشد فسادا من المسؤولين الشيعة ، ورئيس الحكومة الشيعي يسمى رسميا (رئيس مجلس الوزراء) وصلاحياته اضعف من صلاحيات (رئيس الوزراء) فهناك فرق قانوني في التسمية ، اذن لماذا يتم التركيز على فساد الشيعة ؟

ومع ذلك فالذي ينتقد فساد السلطة هو مرجع الشيعة ، والذي يصدر فتوى الجهاد مرجع الشيعة ، والذين يحررون الشمال والغرب من داعش هم ابناء الحشد الشعبي الشيعي ، وكل المكونات تعيش على نفط الشيعة ، والاحتجاجات فقط في محافظات الشيعة ، والقتل والحرق وتعطيل الدوام واغلاق الدوائر واحراق الاسواق وقطع الطرق في محافظات الشيعة ، والمتهمون بالعمالة لايران هم الشيعة مع ان اخوانهم الكرد والسنة علاقاتهم بأميركا واسرائيل والسعودية والامارات وتركيا والاردن علاقات تبعية مباشرة ولا يتهمهم احد ! لماذا يؤكد بعض السياسيين السنة والكرد هذه الحقيقة بصراحة وشجاعة ، بينما يصر بعض ساسة الشيعة على الدفاع عن هذه المغالطة ؟ لماذا برأيكم ؟

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