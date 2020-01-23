المقالات

من هو الحشد..مالك الاشتر للعراق؟!


🖋الشيخ محمد الربيعي

 

القاعدة تقول (المعرف لايعرف) ونحن نقول هل يوجد معرفا اكثر شرفا ووفاءا لوطنه مثل ابناء الحشد.

ولا نريد ان نقول من هو الحشد باتجاه التعريف به (لغة واصطلاح) لأنه ابلغ من ان يعرف ولكن نريد نتوجه الى  القران الكريم ضمن قاعدة(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) فنقول يا ايها الناس،يا ايها المؤمنين ان ابناء الحشد لا يمثلون جماعة او تيار سياسي او عرقي ان الحشد يمثل نسيج الامة العراقية بكاملها ولم يتخل يوما عن واجبه ملبين لنداء المرجعية حبا للوطن والدين ل اتنافسهم جهة على ذلك.

 احبتي تذكروا هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم ابناء العراق الاوفياء هم رجال الانتصار على داعش وهذا الانتصار لم يكن لولا ان يكون وراءه رجال اقوياء جعلوا الوطن منتصرا وعرين لا يحتضن به الا الاسود.

واعجب ممن ينسب ولائهم لغير وطنهم او يحاول بعد تحقيق الانتصار وراحه ينسى مواقفهم وبكل صلافة وكأن التأريخ يعيد نفسه عندما انكرت الامة فضل الامام علي(ع) وما قدم من شجاعة ووفاء لرسالة الاسلام ولكن الامة بعد شدائد تتناسى وتنكر بينما القران ينادي(هل جزاء الاحسان الا الاحسان).

على الامة ان تعرف ان (رجال الحشد)هم (مالك الاشتر) للعراق فهم كما كان مالك لعلي من الوفاء وشجاعة هم كذلك للعراق فلا تفرطوا بمالككم يا عراقيين وتوحدوا

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدعوة الى اخراج المحتل...مواقف ومراجعات
لعراق الى أين .!
الدكتاتورية الناعمة
لکل العراقیین الشرفاء!
اللعبة بين الجهل والمواقف المسبقة
حين لا نصل ! 
دماء المهندس .. واسم السيستاني .. ليست للمتاجرة
من هو الحشد..مالك الاشتر للعراق؟!
حراك الجمعة والصفعة الاخرى !
لماذا (مليونية السيادة) هي الأولى بتاريخ العراق؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك