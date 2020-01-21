بالوثيقة ..... نبذة بسيطة عن المقدم في فضائية دجلة المدعو نبيل جاسم

لعل معظم العراقيين شاهدوا البرنامج على قناة دجلة الفضائية الذي يقدمه نبيل جاسم والذي استضاف فيه الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف

وشاهدنا كيف ان نبيل جاسم كان يحاول التقليل من شأن اللواء الركن خلف ولاكثر من مرة كان يناديه باسمه ومع ذلك يدعي جاسم انه كان يحترمه ويناديه بسيادة اللواء ولاكثر من مرة كان يقاطع اللواء خلف ولم يعطه الوقت الكافي لنقل الصورة الحقيقية عما يجري في الشارع العراقي وتقوم به القوات الامنية من اجراءات كفيلة لردع المخربين الا ان نبيل جاسم كان يقاطعه

ولكن ما سائني جدا تهديد نبيل جاسم للواء خلف انه سيفضح تاريخه على الرغم من ان اللواء خلف قبل التحدي وقال هات ما عندك وساقول ما هو تاريخك

لذلك اريد ان اذكر الدكتور المبجل نبيل جاسم كيف كان يكتب للطاغية المقبور صدام التكريتي وكيف كان يتملق له ويمجده ويسجد له

والدليل على ذلك هذه المقالة التي كتبها مدحا وتبجيلا للطاغية المقبور صدام التكريتي وهي نبذة بسيطة جدا عن تاريخه المخزي واقول له لقد جنيت على نفسك يا دكتور نبيل فمن المعيب ان تتحدث عن تاريخ اشخاص بالسوء بينما تاريخك هو الاسود وهو الاقذر

نترككم مع هذه الوثيقة التي تبين ماذا كان يكتب لسيده الطاغية المقبور صدام التكريتي