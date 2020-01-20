المقالات

لماذا الحشد ؟!


كندي الزهيري

 

ان وجود  قوة  عقائدية  تعود  إلى جذورها  الإسلامية  المحمدية  الاصيلة  ،يعد خطر ليس على المتطرفين  فحسب  ،بل على النظام  العالمي  الذي تأسس بعد الحرب العالمية  الثانية بقيادة  الولايات المتحدة الامريكية،  التي تدرك  جيدا  بأن وجود  هذا النوع من القوه  سيجعلها  في  موقف  محرج  او ربما تفقد دورها  في  قيادة العالم ونظامه الدولي.

استشعرت هذا الخطر ووضعت  له عوامل استباقية  ومطبات  عسى ان يقع  بها  الحشد الشعبي المقدس، 

كان المشروع الصهيوني والأمريكي يسير  على أفضل وجه،  من تخريب  الدول الإسلامية واثارت الفتن  ،وصنع  اسلام سياسي  امريكي  ،يخدم مصالحها  في المنطقة  والعالم  ، ومتكون  من شراذم الخلق  ومجرمين  والجهلة، تحت قطاء فتاوى  التكفيرية  سلفية  وهابية  ،أو ما يسمى  تلامذة اليهود، التي اصدر فتاوى  المناصرة الجيش الأمريكي  ضد ما يسمى  حسب فتاواهم "الروافض "، وهنا كان للأعلام الخليجي الدور الأكبر  في  هذا الأمر.

من ثم اختراق العملية السياسية في العراق، من قبل الدواعش السياسة  ،الذينه كان لهم دور الأبرز  في  تشوية صورة العراق الجديد  ،ومن المعرقلين لكل عملية  سياسية وعسكرية واقتصادية  تهم الشعب العراقي  وتكون  في  صالح  البلاد

اي جواسيس  في جسد صانع القرار.

بعد تهيأ الساحة والعب على الوتر  الطائفي، تمكنوا  من ادخال  داعش  استقبالهم وتأمين  كل احتياجاتهم  .

لكن لم يكون في تصورهم  ان هناك فتوى  ستبطل  سحرهم  ،فتحولوا  إلى عصف مأكول،

فتغير  المشهد السياسي من منهزم إلى منتصر  فانتج الحشد الشعبي المقدس.

بعد الانتصار على داعش  كانوا يتصورون  سيتم حل الحشد الشعبي، فاذ ينصدمون مرة أخرى بتشريع قانون الحشد الشعبي وجعلة  ضمن المؤسسة  العسكرية الرسمية تحت أمرت القائد العام للقوات المسلحة. 

فتجهوا إلى خطة أخيرة  وهي محاولة جر الحشد الشعبي إلى مصادمة مع المتظاهرين  ،وكانت الماكنة للإعلامية جاهزة لبث هكذا خبر إلى العالم لتشوية صورته، من ثم تجريمه في الامم المتحدة،

فكان  ذلك  بالاجتماع الذي حضره القادة العسكرين  بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي،

فكان بحضور  الشهيد ابو مهدي المهندس، فرفض الشهيد ابو مهدي المهندس هذا الامر بشكل قطعي وجازم، ويذكر بان هذا الطلب كان من قبل احدى قيادات الجيش!!.

وبعد استشهاد ابو مهدي المهندس، حاولوا التصعيد على مقرات الحشد الاستفزاز عسى ان ينجر إلى المخطط الصهيو امريكي.

وهذا منال بعيد الان الحشد يدرك حجم العبة وأدواته، ان الأمريكان لا يجدون لهم دور مؤثر في العراق  وتمرير مشاريعهم العدوانية إلى بحل الحشد او تجريمه، لكي يكون لهم الحق  بالرد و محاربته وقطع طريق المقاومة .

ثبت الحشد الشعبي  بانه  قائد قوي شرس  ومشرف  في ووقوفه  وإدراكه حجم المخطط المعد له، مما جعل من دولة الشيطان واتباعها  يستشيطون غضبا  فكل والمؤامرات سقطت من دون  نتائج تذكر.

لا امان لنا من الشيطان وأدواته الا بحشدنا  فو جورة العراق  وعزته وذخره في يوم الشدائد...

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما هو تعريف الناشط المدني ؟؟!!
النيران الصديقة  تسقط الجوكر الامريكي
لماذا الحشد ؟!
التظاهرات وركوب الموجه
الإ البنى التحتية
حلم مع صدام..!
خطاب يثبت الإنتصار..
الى من وجه الشيخ الكربلائي خطبة الجمعة في 17/1؟!
خطاب ترامب بين الكذب والوقاحة
التعليم وطن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك