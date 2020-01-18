وطني العراق العظيم

🖋 الشيخ محمد الربيعي

ان حب الوطن يجري في العروق فمهما كتبنا وقلنا فيه لن نوفيه حقه ومن حقه علينا :

ان نعمل من اجله بكل صدق وامانة وان نحافظ على مكتسباته وثرواته ومقدساته

الوطن هو مكان سعادتك ،حفظ الله لنا وطننا امن مستقرا

فكم هو الوطن عزيز في قلوب الشرفاء، فهو المكان الذي ولدنا فيه وعشنا في كنفه وكبرنا وترعرعنا على ارضه وتحت سمائه واكلنا من خيراته وشربنا من مياهه وتنفسنا هواءه واحتمينا بأحضانه، فالوطن هو الام التي ترعانا ونرعاها، يارب بحق محمد واله احفظ العراق واهله

ياعراق

لاشيء يمنعك أن تكون طموحا في حياتك

اصنع قوتك دون أن تظهرها ،احتفظ بها

أن تعثرت اليوم فأنهض ، غدا تتخطى كل هزائمك وخيباتك ،وارفع سقف أحلامك لاعلى

فأنت خلقت لتعيش لالتموت بجسد يتنفس