المقالات

الكلمة الطيبة صدقة


🖋الشيخ محمد الربيعي

 

هكذا هو خلق الاسلام وهكذا اوصى الرسول الكريم واله الطاهرين ( صلوات الله عليهم اجمعين) ..محل الشاهد :

ايها الاحبة الكرام ....

نقول لمن يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وكل جهة اعلامية الذين يطلقون المواقف والكلمات ، ان يطلقوا كلمات المحبة والمودة والتلاقي لاكلمات التي تصب الزيت على النار وتساهم بتأجيج 🔥الفتنة🔥 وليكن انطلاقنا على اساس (( وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن )) ( الاسراء / ٥٣)

(( ولا تستوي الحسنة ولاسيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم ومايلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم )) ( فصلت ٣٤-٣٥)

(( لاخير في كثير  من نجواهم إلا من امر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )) ( النساء ١١٤)

فالله الله بدينكم ومذهبكم ووطنكم وشعبكم ووحدتكم

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