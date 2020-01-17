رد الفعل الامريكي.

◾محمد صادق الهاشمي

بعد العلمية الاجرامية التي قم بها الامريكان باغتيال الشهيد سليماني والشهيد المهندس بتاريخ 3-1-2020, و كانت ردود الفعل الامريكية هي :

اولا / ادركت امريكا ان الموقف الشيعي سياسيا ومقاومة وحكومة وبرلمان توحدت باتجاه اخراج القوات الامريكية من العراق , وهذا الامر لايمكن تجاوزه من قبل امريكا بسهوله مع كثرة المحاولات الامريكية .

ثانيا / امريكا الان تتحرك لكسب السنة والكرد في ان يكون القرار غير مهم من خلال تاثيرات السياسيين السنة والكرد .

ثالثا / هناك محاولات امريكية بان يكون الانسحاب الامريكي جزئي وان تنسحب بعض القوات الامريكية نحو كردستان واطراف المدن السنية كاحد الخيارات .

رابعا / تحركت لجنة من الخزانة الامريكية؛ لمتابعة خمسة مصارف عراقية تابعة الى الشيعة؛ لادخالها في قائمة العقوبات الامريكية, بتهمة تمويل ايران .

خامسا / تحرك السفير الامريكي؛ لزيارة بعض المسولين الشيعة لتخفيف التوتر.

سادسا / امريكا مصدومة من الوحدة في الموقف بين المقاومة وبين السيد مقتدى والبيانات التي صدرت عن السيد مقتدى ودعوته الى تظاهرات عامة كانت صادمة جدا للموقف الامريكي بسبب توحد الموقف في اخراج التظاهرات .

سابعا / ارسلت امريكا وسيطا عنها الى الحكومة العراقية هو وزيرخارجية قطر الشيخ محمد بن محمد ال ثاني فقد التقى وزير الخارجية العراقي ورئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، والسيد نوري المالكي والقيادة الكردية وربما يتلقي برهم صالح؛ لحملهم على تخفيف التوتر وايجاد نوع من الاتفاق على تواجد القوات الامريكية بما يشكل اتفاق مقبول للطرفين .

ثامنا / حركت امريكا الجوكر الامريكي لمزيد من العنف وقطع الطرق في الجنوب والوسط كوسيلة ضغط على الحكومة العراقية والاحزاب.

عاشرا / عادل عبد المهدي من جانبه اراد اقناع الاطراف العراقية بقرار اخراج القواعد الامريكية، فالتقي الكرد والتقي الحلبوسي وبرهم وربما نوعا ما يوجد ثمة تقارب الا ان السنة والكرد لا يمكن الاعتماد على اقوالهم.

الحادي عشر / دفع الامريكان البعض من القيادات السنية الى معارضة القرار علنا ووصفوه انه قرار شيعي بتاثير ايراني.

الثاني عشر / دفعت السنة – البعض منهم – ان يهددوا باقامة الاقليم السني.

الثالث عشر / ضغطت امريكا على العبادي لرفض هذا القرار علنا.

الرابع عشر / مازالت امريكا تمارس الضغط على برهم صالح والحلبوسي لمنع تكليف مرشح البناء

16-1-2020

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