المقالات

العجز في الموازنة الامريكية واقتصاد الاتاوات ( الاقتصاد العلماني)


سامي جواد كاظم

 

الموازنة ايرادات ومصروفات وكل دولة تعمل جاهدة على زيادة الايرادات حتى تنعش شعبها وبالتالي يزداد العمران والخدمات ، وعندما تكون المصروفات اكثر من الايرادات فهنا يتحقق العجز وعلى الدولة ان تعمل على تلافي هذا العجز .

الموازنة الامريكية الان في سنة2020 اصبح العجز فيها ترليون دولار أي الف مليار دولار بسبب السياسة الطائشة لترامب ، وهذا الرجل يفكر بترميم العجز وهنا الاشكال كيف يفكر ؟

من خلال خطاباته المتكررة في المناسبات واللقاءات فانه لا يؤمن بتبادل المصالح واحترام الاخر بل يؤمن بالاتاوات والاستهتار والابتزاز ووجد ضالته في منطقة الخليج وتحديدا السعودية والامارات وقطر والبحرين، وكل وسائل الاعلام تناقلت خطابه لملك سلمان واهانته له بان عليه ان يدفع حتى يحميه ، وهو من قال ان القوات الامريكية في العراق لا ترحل الا بعد ان يدفع العراق تريليون دولار مصاريف القوات الامريكية وهو العجز في ميزانيته . هو من يقول ان السياسة اليوم تجارة والعالم لا يستحق التسامح لان اقوى دولة في العالم امريكا وهي التي انتخبت تاجر قمار ليكون رئيسها يقصد نفسه فهو يؤمن بالابتزاز واكبر مؤسستين تعمل باسم العلمانية هي مؤسسات ابتزازية وربوية هما منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي او صندوق النقد الدولي الذي يقرض الدول بشروط هي السياط التي يضعها على رقاب الحكومات المستقرضة ان لم تنفذ سياستها العلمانية الربوية ومنع الدعم الحكومي للفقراء في بلدان الحكومات المستقرضة ( مثلا رفع الدعم عن الوقود والمواد الغذائية ورفع نسبة الضرائب وتحديد التعيين الحكومية)

الان بدا يظهر فشل ترامب الاقتصادي لانه جن جنونه من سياسة الصين التجارية ، اضافة الى عجز امريكا الذي يزيد سنة بعد سنة ليصبح تريليون في هذه السنة اضافة الى ان نسبة نموها الاقتصادي 2,4% بينما النمو الاقتصادي للصين 6% أي في سنة 2030 ستكون الصين سيدة العالم ولهذا ترى ترامب يختلق الازمات مع الصين ويطالبها برفع الضرائب عن البضائع الامريكية .

كما وان خطابه كله حصار وعقوبات اقتصادية وهو الذي يهدد اوربا بان تشدد الخناق على ايران او يمنع البضائع الاوربية من دخول امريكا ، وهو القائل بانه سيسرق نفط العراق لانه لا يؤمن بان هنالك دولة اسمها العراق ، كل هذا جعله يشن هجومه على الاتفاقية الصينية العراقية ، بالرغم من ان البعض يشكك فيها ومهما يكن الا ان القنوات الفضائية التابعة للبيت الابيض واولها الحرة تسقط بهذه الاتفاقية فلو لم تكن موجودة لما ثارت هذه القنوات . ولا اعلم ان كان ترامب يريد هذه الاتفاقية له فليعمل بنفس شروط العمل مع الصين ولياخذ الاتفاقية له ، بل ان امريكا بعد مرور 16 سنة دمرت وخربت وسرقت العراق ولا تريد أي اعمار لهذا البلد .

من هنا لا يهدا لها بال طالما ان ايران تنتهج نهجا اقتصاديا وعسكريا سليما ولا يتردد بان يقدم على ارتكاب حماقة من اجل المال .

حتى ينعش الخزينة الامريكية شن الحروب واثار الفتن حتى تنتعش تجارة الاسلحة وبالتالي تكون المصانع الامريكية التسليحية بقوة انتاجها ، هو من يعمل على ترويج تجارة المخدرات حتى يمول الخزينة الامريكية ولهم مصانع ومتاجر ضخمة في دول امريكا اللاتينية ، وهو من يستخدم اسلوب الشقاوات أي الشرطي أي انه يقتل ويثير فتنة وياتي هو لكي يقضي على هذه الفتنة مقابل اموال وخير دليل على ذلك القاعدة وداعش بل وهنالك حركات في دول اخرى غير عربية خاضعة للبيت الابيض .

الان السؤال ما سبب العجز في الموازنة الامريكية؟ هو قلة الايرادات بينما امريكا من اقوى الدول الاقتصادية وعملتها عالمية ونفطها افضل الانواع ولديها انتاج وخزين من النفط هو الاول في العالم ولها صناعة هي الاولى في العالم ، السؤال هنا اين تذهب هذه الاموال ؟ انها تذهب للسراق السيناتورية  كما هي في العراق عندما تذهب للسراق في الطبقة السياسية في العراق وهو من اغنى بلدان العالم ، والبعض من هذه الاموال تذهب للتجارة الحربية أي انهم يصرفونها على حروب الفتن في المنطقة على ان يدفع حكام تلك المنطقة التعويضات ومنهم ملك سلمان الذي وقع صفقة مع ترامب في اتفاق الرياض بمقدار نصف تريليون دولار مقابل لا شيء ، وحتى العراق دفع لهم كامل المبلغ عن صفقة الطائرات الحربية ولم يستلمها ، ترامب الذي يهدد بمصادرة الاموال في البنوك الامريكية والبنوك العميلة للبنوك الامريكية باي حق يصادر اموال مؤتمنة في بنوكهم؟

المرحلة القادمة ستشهد نمو الاقتصاد الصيني وتراجع الاقتصاد الامريكي وسيؤثر هذا على اقتصاد العالم بسبب التهور الامريكي .

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رد الفعل الامريكي.
لماذا استهداف سليماني في مطار بغداد الدولي..؟
اريد أن اتزوج ايرانية..!
لمحة من تواضع الشهيد ابو مهدي المهندس  
صالح
الفقد وحياشة النصر
للثقافة تحديات جديدة
عن الإتفاق مع الصين...بهدوء، مرّة ثانية
العجز في الموازنة الامريكية واقتصاد الاتاوات ( الاقتصاد العلماني)
دولة الورق.. التي يريدونها لنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك