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احذر الفاسق بنبإ..ّ!


🖋الشيخ محمد الربيعي

 

قال تعالى ( يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) 

يشهد الاعلام ونقل المعلومات اليوم مشكلة كبيرة جدا وبسبب تطور التقنية ، حيث ممكن لاي شخص يكون مصدر للمعلومات ونشرها على نطاق واسع ، فكان نتيجة ذلك سعي وسائل الاعلام للحصول على اكبر عدد من المتابعين والمشاهدين ونقل المعلومات بصورة خاطئة وبصورة متعمدة، فكان اغلب الاعلام يشكل مصدر للدمار والخراب ويعتبر تناقل الاخبار المزيفة من اسلحة الحرب فقد ذكر الجنرال الصيني سان في كتابه (فن الحرب )،( الحرب كلها خدعة اذا كنت تستطيع ان تفعل شيئا اجعل عدو يؤمن بأنك غير قادر على ذلك )،اليوم يجب الحذر من الفساد الاعلامي قبل الفساد السياسي لان الاول يؤدي الى تقاتل والخراب والتفرقة والاختلاف بل وقلب الباطل الى حق وتزييف الحقائق ولذلك حذر القران والسنة النبوية واهل البيت بأحاديث عديدة الحذر من ذلك ويجب ان نكون حذرين متورعين عقلائيين في نقل ( الخبر ) ونراعي الجوانب الاخلاقية والشرعية والقانونية بذلك ،ونوصي الكل بعدم التصديق بما يسمع ويشاهد الا بعد التأكد ،ووصيتنا الى من ينقل الاخبار ان يكون ميقن بما ينشر وينقل وان يراعي قضية ( ليس كل حق مسموح بتكلم به والتحدث ) ،فأحيانا كلمة حق قد تسبب بالتقاتل والتفرقة ،وعلية مراعاة الضوابط الشرعية وعدم التسبب بفتنة ابناء الشعب،نسال الله حفظ العراق وشعبه

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