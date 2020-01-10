المقالات

حرب مفتوحة  رغم الوعود


كندي الزهيري

 

اعتاد  الجمهور  المتابع  لسياسة  اترامب،  على خطاب  ابتزاز  الدول  العربية  تحت شعار  المال مقابل  الحماية ،

اعتقد اترامب  بشكل او باخر  ، بأن بأمكن  فرض  خطابة  على إيران ،كما يفعل مع دول الخليج  ،وفي العلن  وبدون  استحياء  ،أو خوف من ارد  من قبل تلك  الأنظمة وشعوبها.

هذا جعل من ترامب  يهدد  ويوعد  بالعقوبات  والحصار  على محو المقاومة  ، وهنا أذكر  العراق.

ردت  ايران  على استهتار  اترامب  ،ورد العراق  بقوه  من خلال  تفعيل  اتفاقية  الصين  ،التي جعلت  الإدارة الأمريكية  تستشيط  غضبا، لكن هذا المرة  على قوم  يتمنون  الشهادة.

بعد رد  ايران  كان يروج  العراب  على ان  اترامب  على الاقل  سيقصف  طهران  ،

لكن ما جاء في خطابة  كان بعيد  عما  تمناه  دول  الخليج، لا بل جعلهم  في  حيرة  من امرهم.

حيث  قال اترامب  بعد القصف  قواعده ، كنا متأكدين  لن يكون خطاب  حرب .

لم يقل اترامب  اننا  سنرد  عسكريا  ،وهذا كانت صدمة  لدول  الخليج  ،بالعكس  ظهر بمظهر الضعيف  المنكسر 

امام قوة  إيران  ، وهنا تزعزعت  سمعة  امريكا  وجيشها  في المنطقة  .

لكن الغريب  ان امريكا  اعترفت  بتدمير  قاعدتها  (عين الاسد) ،وفي الوقت  ذاته  نفت  وجود  اصابات  ،

كما قال  ماثيو برودسكي اعتبر ما انتهت إليه أزمة قتل الولايات المتحدة لسليماني هو نصر محقق للرئيس ترامب، وأفضل إنجازاته الخارجية في مواجهة معارضيه الداخليين الذين يتهمونه بجر البلاد إلى حرب مع إيران.

وأوضح برودسكي أن إيران تعمدت عدم إيقاع خسائر بين الجنود الأميركيين تجنيا لردة فعل أميركية أعنف، وفي الوقت ذاته فإن ترامب قتل لها من يصفه بأنه واحد من أخطر الإرهابيين في العالم، وعاد ليهددها بتشديد العقوبات الاقتصادية عليها، ويدعوها للتفاوض حول برنامجها النووي بشروط تتلاءم مع مصالح أميركا.

في الوقت ذاته  ذكرت  مسؤولين  إسرائيليين ،ان هناك ما لا يقل عن ٢٠٠ قتيل  و٢٧٦ جريح  .هذا يؤكد قطعا  بأن الضربة  اثرت  بشكل مباشر  على خطاب  اترامب  ،من دقة  الصواريخ  واصابتها  الاهداف  ،وعدم مقدرة المنظومة  الأمريكية  من مواجهتها  او اكتشافها  واعتراضها  ، كشف حجم مقدرة  الجيش الأمريكي  ،مما  انطر  اترامب  إلى استجداء  بوقوف  الرد  من قبل الجيش الإيراني وكشف  قوة  إيران  ومنظوماتها  العسكرية  ،فطلب  الجلوس  على  طاولة المفاوضات،  بحجة تجنيب  المنطقة  من تبعات  الحرب  ، كل هذا وزاد  عليه بضرورة  التعاون  من اجل  مكافحة  الإرهاب!، الذي انتجه  امريكا  باعتراف  اترامب  نفسه .

السؤال الذي  يطرح  نفسه  ،لو رد  كل مقاومين  بنفس  الحظة  ،كيف سيكون  حجم  الدمار  في صفوف  الجيش  الأمريكي  ؟.

هنا هل عرفوا  العراب  بأن الكرامة  اغلا  من المال  ، هل اقتنعت  دول الخليج  التي  ذهبت تتسول التهدئة  ،من اجل  نظامهم  المنتهي  والمتهالك  ،

ان الايام  القادمة  ستشهد تغيرا  كامل  بالمواقف  إضافة  اني اعتقد  ستبقى  الحرب  بهذا الحدود  ،إذ ما ارادت  دول  الخليج  الحفاظ  على  ممتلكاتها . وعلى الجميع  ان يعلم  بأن شيطان  لا يمكن  أن يهدأ  له بال  ،ولا يوثق  بما يقول  ،ولا يصدق  وعده  ابدا  ، فنحذركم  من قفلة  او تهاون  مع الأمريكي  وأدواته  ،لأنها  سننتظر قفلتكم  لكي تلدغ  من جديد فحذاري  حذاري  ،وانتم  احرار...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قراءة في عملية ضرب قاعدة ‎عين الأسد الأمريكية من قبل الجمهورية الإسلامية
حرب مفتوحة  رغم الوعود
هل حقا ان الضربة الايرانية ل(القاعدتين ) كانت ب(اتفاق مسبق)؟
آفة  الرشوة.
ضربتان تغيران وجه العالم!
باب الى الفرج العقوبات الاقتصادية
صواريـــخ لمنع انتهاك السيادة
العراق في فكر ولاية الفقيه
الاحتلال الأمريكي
لماذا ارتعدت اسرائيل من الضربة الايرانية لعين الاسد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
عميد شارع موسكو : والله يا اخي البلد لايحتاج إلى ثورة إنما يحتاج إلى ستر عورة اسمحوا لنا نقتبس من مقالاتكم ...
الموضوع :
أسئلة ينبغي على قادة المتظاهرين الإجابة عليها للمتظاهرين
احمد : قيل لعمر المختار =إيطاليا تملك طائرات نحن لا نملكها =قال : أتحلق فوق العرش أم تحتهُ ؟ ...
الموضوع :
الشرفاء في البرلمان العراقي يخيبون امال امريكا بعد تفويض الحكومة العراقية باخراج القوات الامريكية من العراق
احمد : بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ ...
الموضوع :
ارادوا فراقنا احياء فامتزجنا شهداء
د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ...
الموضوع :
قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية
مازن عبد الغني محمد ه دي : بارك الله فيك وجزاك خيرا واعانك على البصيرة واتباع الحق واعاننا جميعا بحق محمد واله الاطهار ,,,ارجو ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير ينعى الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد ابو مهدي المهندس
ابوحوراء العكيلي : الحمدلله رب العالمين الذي جعل قادتنا لايخشون اعدائهم مهما علأ شأنهم ومهما تجبروا وتغطرسوا ليستشهدوا بعزوكرامة يشهدلها ...
الموضوع :
"الحشد الشعبي" ينفذ وصية الشهيد القائد أبو مهدي المهندس
احمد : أن فرحت الكلاب... فاعلموا ان الميت اسد واي اسود قد تكاملوا بالرقي هم اسود شيعة امير المؤمنين ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
فيسبوك