علاقات الصداقة الامريكية العراقية من ٢٠٠٣!!

علي عبد سلمان
⭕امريكا احتلت العراق ودمّرت البنى التحتية...
*⭕امريكا سرقت اموال النفط بعد احتلالها للعراق لسنوات...*
⭕امريكا حلّت الجيش العراقي وشتّته...
*⭕امريكا عيّنت حاكما أمريكيا نهب ميزانية العراق...*
⭕أمريكا اعتقلت بل قتلت مئات الأبرياء من ابناء الشعب بعد احتلال العراق...
*⭕أمريكا فسحت المجال للعصابات لنهب المتحف والمكتبة الوطنية والوزارات وغيرها...*
⭕أمريكا نهبت أموال العراق وعدد كبير من القطع الأثرية وأطنان من الذهب في خزينته...
*⭕أمريكا دمرت بنك البذور العراقي وسرقت سلالات من البذور اعمارها ٤٠٠٠ سنة...*
⭕أمريكا اعاقت اعمار العراق وخدماته...
*⭕أمريكا دعمت التنظيمات الارهابية كالقاعدة وغيرها وساعدوا بتصفية القيادات كالشهيد الحكيم وعز الدين سليم وغيرهم من الشخصيات المنصفة...*
⭕أمريكا أطلقت سراح الكثير من المجرمين وقيادات القاعدة وساعدت الكثير على الهروب...
*⭕أمريكا أنشأت باعترافها تنظيم داعش...*
⭕أمريكا جاءت متأخرة لحرب داعش الذي أوجدته...
*⭕أمريكا ساعدت قيادات الدواعش للهروب ولم تقصف ناقلات تهريب النفط التابعة للدواعش...*
⭕أمريكا منعت الجيش من الطيران في بعض مناطق داعش...
*⭕امريكا قصفت معسكرات ومقرات للجيش والشرطة والحشد بإعترافها...*
أمريكا تريد السيطرة على نفط العراق بإعترافها...
*⭕أمريكا اخذت اموالا مقابل شراء العراق لطائرات وأسلحة لكن لم تسلمها بالوقت المحدد...*
⭕أمريكا تسيطر على اجواء العراق بإعترافها...
*⭕أمريكا تمنع الحكومة من التعاقد مع روسيا والصين وكبرى الشركات العالمية بإعتراف منها...*
⭕أمريكا تُرسل رئيسها ونائبه لقواعدها بالعراق خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية...
*أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات عراقية وطنية...*
⭕أمريكا تعتبر بعض الفصائل المنضوية بالحشد الشعبي ارهابيين...
*⭕أمريكا تفرض سياستها على العراق في تسمية رئيس الوزراء وغير ذلك...*
*⭕أمريكا تهدد أمريكا تتدخل أمريكا تفرض أمريكا ترفض ووووو........*
*⭕واخيرا أمريكا قصفت معسكر الحشد بإعتراف منها...*
*⭕وقصفت أمريكا موكب القائدين المهندس وسليماني وتفتخر بذلك...*
*⭕فهل يُعقل أن نعتبرهم اصدقاء!!! ولانطردهم...*
*⭕وهل نسكت عنهم الى حين سرقتنا ونهب نفطنا بالكامل وهل نسكت الى حين قتل قادتنا؟؟*
*⭕امريكا بشكل علني تعتبر العراق ولاية تابعة لها!!*
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