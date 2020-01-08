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علاقات الصداقة الامريكية العراقية من ٢٠٠٣!!


علي عبد سلمان

 

⭕امريكا احتلت العراق ودمّرت البنى التحتية...

*⭕امريكا سرقت اموال النفط بعد احتلالها للعراق لسنوات...*

⭕امريكا حلّت الجيش العراقي وشتّته...

*⭕امريكا عيّنت حاكما أمريكيا نهب ميزانية العراق...*

⭕أمريكا اعتقلت بل قتلت مئات الأبرياء من ابناء الشعب بعد احتلال العراق...

*⭕أمريكا فسحت المجال للعصابات لنهب المتحف والمكتبة الوطنية والوزارات وغيرها...*

⭕أمريكا نهبت أموال العراق وعدد كبير من القطع الأثرية وأطنان من الذهب في خزينته...

*⭕أمريكا دمرت بنك البذور العراقي وسرقت سلالات من البذور اعمارها ٤٠٠٠ سنة...*

⭕أمريكا اعاقت اعمار العراق وخدماته...

*⭕أمريكا دعمت التنظيمات الارهابية كالقاعدة وغيرها وساعدوا بتصفية القيادات كالشهيد الحكيم وعز الدين سليم وغيرهم من الشخصيات المنصفة...*

⭕أمريكا أطلقت سراح الكثير من المجرمين وقيادات القاعدة وساعدت الكثير على الهروب...

*⭕أمريكا أنشأت باعترافها تنظيم داعش...*

⭕أمريكا جاءت متأخرة لحرب داعش الذي أوجدته...

*⭕أمريكا ساعدت قيادات الدواعش للهروب ولم تقصف ناقلات تهريب النفط التابعة للدواعش...*

⭕أمريكا منعت الجيش من الطيران في بعض مناطق داعش...

*⭕امريكا قصفت معسكرات ومقرات للجيش والشرطة والحشد بإعترافها...*

أمريكا تريد السيطرة على نفط العراق بإعترافها...

*⭕أمريكا اخذت اموالا مقابل شراء العراق لطائرات وأسلحة لكن لم تسلمها بالوقت المحدد...*

⭕أمريكا تسيطر على اجواء العراق بإعترافها...

*⭕أمريكا تمنع الحكومة من التعاقد مع روسيا والصين وكبرى الشركات العالمية بإعتراف منها...*

⭕أمريكا تُرسل رئيسها ونائبه لقواعدها بالعراق خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية...

*أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات عراقية وطنية...*

⭕أمريكا تعتبر بعض الفصائل المنضوية بالحشد الشعبي ارهابيين...

*⭕أمريكا تفرض سياستها على العراق في تسمية رئيس الوزراء وغير ذلك...*

*⭕أمريكا تهدد أمريكا تتدخل أمريكا تفرض أمريكا ترفض ووووو........*

*⭕واخيرا أمريكا قصفت معسكر الحشد بإعتراف منها...*

*⭕وقصفت أمريكا موكب القائدين المهندس وسليماني وتفتخر بذلك...*

*⭕فهل يُعقل أن نعتبرهم اصدقاء!!! ولانطردهم...*

*⭕وهل نسكت عنهم الى حين سرقتنا ونهب نفطنا بالكامل وهل نسكت الى حين قتل قادتنا؟؟*

*⭕امريكا بشكل علني تعتبر العراق ولاية تابعة لها!!*

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