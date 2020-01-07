التخبط الامريكي والمستضعفين

سامي جواد كاظم

نعم الوضع العراقي في كثير من الثغرات من حيث الدستور ولكن من جانب اخر هنالك قرارات تصدر من الحكومة او البرلمان غايتها تهدئة الامور في العراق .

من هذه الثغرات انه لا يوجد فقرة بالدستور تعالج استقالة رئيس الوزراء بارادته دون علة تمنعه من العمل ، وهنا بدات الاجتهادات فالمعلوم ان عادل عبد المهدي قدم استقالته للبرلمان وهذا لا توجد له فقرة في الدستور وكذلك لو قدمها لرئيس الجمهورية ايضا لا يوجد نص قانوني لمعالجة هذه الحالة ، ومسالة اعفاء رئيس الوزراء عندما يمنعه المرض او الموت او أي عائق خارج عن ارادته يمنعه من ممارسة مهامه هنا يقوم رئيس الجمهورية مقامه وبكامل الصلاحيات أي ليس تصريف اعمال.

وهنا فالحكومة تمارس كامل صلاحياتها وبرئاسة عادل عبد المهدي لان استقالة أي طرف من الرئاسات الثلاثة يجب موافقة الاثنين على ذلك واستقالة عبد المهدي وافق عليها البرلمان فقط.

والحكومة تعمل بصلاحياتها الكاملة هذا ما صرح به الخبير القانون طارق حرب

منذ حماقة امريكا بقتل ابطال المقاومة وبدات تتلاطم التصريحات المتناقضة والصادرة من جهة واحدة وهذا ان دل على شيء فانما يدل على اعتراف امريكا بحماقتها .

وهنا بدات كل الاطراف تترقب ما سيكون عليه الوضع العراقي في التعامل مع هذا العمل الارهابي الامريكي وهنا سنقف مع التصريحات المتضاربة.

هناك من لا يروق له الكلام ويعيش في خيال ان امريكا قوية ولا تتاثر بشيء وهنا انا اسال ولا استنتج واطرح على الجميع التصريحات التي صدرت عن امريكا او عملائها او المستضعفين من الطبقة السياسية .

بداية روجت امريكا وذبابها الجوكري ان قرار مجلس النواب بطرد القوات الامريكية غير قانوني لان مجلس النواب لا يستطيع اتخاذ هكذا قرار والحكومة هي حكومة تصريف اعمال .

وعاد ترامب ليقول اذا طلبت بغداد انسحاب القوات الامريكية فاننا نطالبها بدفع مصاريف القواعد الامريكية .

وعاد مرة اخرى ليغير خطابه قائلا بانه سيفرض على العراق حصار شديد وهنا بدا المستضعفون وذبابه الجوكري بالتعقيب على ذلك بان الحصار يعني لا يوجد رواتب للموظفين واخر يُذكر بحصار التسعينات وسياسي عراقي ( بعد عيني شلون سياسي) يقول خسرنا صديق وكسبنا عدو قوي، وسياسي اخر يقول القرار غير ملزم

نقول الم يقل ترامب وجماعة الذباب والمستضعفون من السياسيين بان الحكومة مستقلة او تصريف اعمال وقرار البرلمان غير ملزم ، فلماذا يقول افرض حصار ومرة اخرى يقول اطالب بمصاريف القواعد الامريكية اذا كان القرار قانوني؟ فلماذا تقول غير ملزم؟ اثبت على قرار قرار البرلمان ملزم او غير ملزم ؟

وصرحت الدول الكبرى بان قرار ترامب بالحصار لا يؤثر على بغداد منهم روسيا والصين والمانيا وفرنسا وكوريا بل زاد على ذلك بوتين بالقول ان القوات الامريكية حال خروجها ستدخل الشركات الاستثمارية لاكثر من ستين دولة تمعنوا جيدا بهذا الرقم اكثر من ستين دولة

ــــــــــــــــــــــــ