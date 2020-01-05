انتفاض قنبر وكلامه الاغبر .. الجبناء فقط يقولون امريكا قوية

سامي جواد كاظم

عندنا تاكل من فتات الخبز الامريكي فلا تنسى ان اصولك عراقية وان انكرت اصولك فهذا شانك اما ان تتهجم بكلمات على بعض السياسيين العراقيين فهذا امر من المخجل جدا ان يصدر منك باعتبارك في دولة يقال عنها علمانية وتحترم الانسان ولم تتعلم منها ذلك ان كانت حقا هي كذلك ، واما اطنابك عن قوة امريكا وان ايران هي من اعتدت وذكرت بعض الاعمال الانتقامية الايرانية ان صحت معلوماتك التي اشك فيها جملة وتفصيلا طالما مصدرها امريكا فاحب ان اقول لك ان امريكا اعتدت على ايران منذ اليوم الاول لنجاح الثورة في ايران وهي من (قشمرت) طاغية العراق وعربان الخليج بمحاربة ايران . وهي من قدمت كل الدعم لطاغية العراق بما فيها الاسلحة المحرمة وهي من قضت على طاغية العراق ، وطائرات الايواكس والاسطول السادس الذي قصفه طاغية العراق بالخطا وقتل اكثر من خمسين امريكي وسكت ريغان وبلعها ، والشعب العراقي استطاع من اسقاط طاغية العراق سنة 1991 ولا فضل لامريكا عليهم بذلك بل الخيانة والذلة لها عندما سمحت لطاغية العراق بان يبيد 14 محافظة انتفضت ضده ، امريكا التي تتبجح بقوتها في يوم ما خضعت لفيتنام بحرب قرابة 20 عام لم تستطع ان تنهها . امريكا اعترفت لمساعدة الطيران الوهابي في قتل اليمنيين الابرياء ، الم تتلقى صفعة ايرانية عندما اسقطت ايران طائرة تجسس مسيرة قيمتها اكثر من ربع مليار دولار وافضل ما صنعت امريكا ، امريكا لا شيء لو تضامن العرب واعادوا معاهدتهم بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومع كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني ، امريكا لا شيء لو تحرك ضمير دول اوبك والغت التعامل بالدولار الذي سيصبح قيمته لا تساوي ورق تنظيف التواليت وهذا ما كان عليه بعد حرب فيتنام عندما طلب شارل ديغول استبدال الدولار بالذهب فاعترف نيكسون بعجزهم ، لولا كيسنجر وال سعود وان تريد ان تتحدث عن تاريخ امريكا الاسود فلا تنسى هيروشيما وناكازاكي .

واما الرد الايراني فانك تقول لا يؤثر على ايران فكيف بها وهي ترتعش من وصول المتظاهرين الى الجدار الخارجي البعيد عن السفارة الامريكية في العراق وكان ردة فعلها هذا العمل الجبان فلو كانت كما تقول لما اقدمت على فعلتها هذه .

المعارضة العراقية في ايران والان هم في الحكم نعم لهم سلبيات ولكن تقول بانهم ذهبوا الى البيت الابيض وماذا يعني ذلك فالسياسية فيها كل القباحة فامريكا تقتل عملائها وبدم بارد فلماذا لا يتطاول عليها عملاؤها بعد ان يكتشفوا خبثها .

تتحدث عن السيارات المفخخة فاعلم ان الكيان الصهيوني هو اول من صنع سيارة مفخخة ومارس العمل الارهابي وليس ايران .وانك تتحدث عن شعوب العالم فاعلم ان امريكا لاتحترم أي شعب بل تؤمن بالارهاب الصهيوني وهي التي تستخدم حق النقض ضد ارادة العالم بادانة الارهاب الصهيوني.

واما جرائم المخابرات الامريكية فانها ترتقي لان تكون باعلى درجة من الارهاب ، وان تقول ان القوات الامريكية لو انسحبت من العراق سيعود داعش أي منطق هزيل هذا وهيلاري كلنتون تعترف بان امريكا هي اسست داعش واكثر من فلم عرض من على شاشات العالم وهو يعرض الطيران الامريكي وهو يقوم بتمويل داعش في الرمادي والموصل وصلاح الدين بل حتى عثر على هذه المواد عندما قتل الدواعش ووصل الحشد الشعبي الى مقراتهم .

الخارجية الامريكية ردت على بعض مقالاتنا سنة 2009 عندما قلنا بان امريكا تمول القاعدة فاعترضوا على ذلك باعذار واهية بان القاعدة سرقت شاحنة امريكية فيها اسلحة امريكية في افغانستان أي منطق هزيل هذا وهل الشاحنة تكفي لتسليح القاعدة بكل تفرعاتها.

امريكا التي دمرت افغانستان بحجة ابن لادن واخيرا بعملية بسيطة وبعض اطلاقات البندقية وفي باكستان وليس افغانستان تمكنوا من قتل ابن لادن وان كنت اشك في ذلك فلربما يكون هو والزرقاوي والبغدادي في ملاهي لوس انجلس او بارات دالاس .

واذا رايت امريكا بانها قوية فاعلم ان الجبناء ومن ليس لديهم عقيدة يرونها قوية ، فالحياة لا تساوي عفطة عنز في عالم يقوده ترامب المتهور الذي له لقطات لا يقوم بها مجانين مستشفى الشماعية في العراق .

الاقمار الصناعية والتجسس الامريكي اذا كان فعال اين كان من احداث 11 ايلول فاما هو غبي او متواطئ مع القاعدة واحلاهما مر يا جناب انتفاض .

اكتب في محرك البحث كوكل عن الارهاب الامريكي وجرائمها في العالم وستتضح لك الصورة بل انت تعلم بذلك ولكن فتات الخبز يعمل مفعوله لكي تنكر الحقائق .

هل تعلم ماذا فعلت القوات الامريكية في بغداد ؟ هل قرات كتاب نهاية العراق لغالبريث وهو من رجالات امريكا والعامل في السلك الدبلوماسي .

تقول ان امريكا تفرض عقوبات ضد الجرائم الانسانية ـ واي انسانية تعترف بها امريكا الن ينسحب ترامب من منظمة حقوق الانسان ؟ وهل نسيت سجن ابو غريب وما فعلوه بالمساجين من اعمال شنيعة لا يقوم بها الاوباش

واي مصداقية تتمتع بها امريكا الم يتوسل في الاتصال بايران وايران ترفض الم ترسل رئيس وزراء اليابان لكي يسلم رسالة من ترامب للسيد الخامنئي فعاد خائبا . في قمة العشرين وفي مؤتمر الامم المتحدة الم يتوسط رئيس فرنسا بعد توسل ترامب به لعقد لقاء مع روحاني ورفض ذلك روحاني ؟

اتك تخضع وتتبع امريكا فهذا من شانك اما تزييف الحقائق وتستخدم مصطلحات انكليزية فضفاضة وتتجاوز على الاخرين فهذا عيب ولا يمنحك أي مصداقية في كلامك