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إسماعيل قاآني ..! من هو القائد الجديد لفيلق القدس؟


 

العميد اسماعيل قاآني يعتبر الرجل الثاني بعد الفريق الشهيد قاسم سليماني في حرس الثورة الاسلامية، وتميز بتصريحاته الداعمة لمحور المقاومة لاسيما في سوريا ولبنان وفلسطين.

والعميد اسماعيل قاآني هو من مواليد مدينة مشهد المقدسة في محافظة خراسان شمال شرقي ايران، ومن قادة حرس الثورة الاسلامية في مرحلة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988) وفي تلك السنين كان قائدا لـ"فيلق 5 نصر"، التابع للحرس الثوري و"فيلق 21 الامام الرضا عليه السلام".

 

وكان العميد قاآني في عهد انتصار الثورة الإسلامية في إيران شابا في العشرين من العمر حيث التحق بصفوف حرس الثورة الاسلامية في أخريات سنة 1980، وأتی إلی طهران لتلقي الدورات التدريبية في أوائل سنة 1981.

ووفقا لما ادلى بله، فقد تلقی التدريبات العسكرية رفقة الشهيد خادم الشريعة مؤسس فرقة 21 للإمام الرضا (ع) والشهيد جراغجي آمر الفرقة، في دورة تدريبية واحدة أقيمت في ثكنة الإمام علي (ع) (ثكنة سعد أباد سابقا).

 

العميد قاآني قائد فيلق قدس لحرس الثورة الاسلامية الى جانب قائد الثورة الاسلامية في السنة 1366 (ه . ش ) في مقر قوات خراسان

بعد تلقي التدريبات توجه إلی مدينة مشهد المقدسة حيث بدأ مهامه في مرکز تدريب تابع للحرس الثوري کأحد کوادر حرس الثورة. ومع بدء أعمال الشغب في منطقة كردستان الإيرانية توجه إلی تلك المنطقة في عام 1981.

وبعد نهاية الحرب المفروضة عاد إلی محافظة خراسان لفترة وبعد تأسيس قوة القدس واصل أعماله هناك إلی يومنا هذا. بدأت الصداقة بينه وبين الشهيد سليماني منذ عام 1983 خلال جلسات أقيمت في المناطق العمليات وكانت قد استمرت تلك الصداقة إلی اليوم هذا.

 

وفيما يلي أبرز المهام التي أنيطت به منذ التحاقه بحرس الثورة الاسلامية في ايران:

- قائد فرقة (21) الإمام رضا (ع)

1984-1988

- قائد فرقة نصر (5)

1988

- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة لاستخبارات حرس الثورة

2007- 2008

- نائب قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية

2019

- قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية حاليا – 2020 خلفا  للشهيد قاسم سليماني  ،

ننتظر  ايامه  بإزعاج وإذلال   أمريكا  وحلفائها  ...

كندي الزهيري...

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