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إلا السفارة الامريكية..!


سامي جواد كاظم

 

المواثيق الدولية لها اعتباراتها عندما تكون محل التزام من قبل الدول التي وقعت عليها ، نعم للسفارة التزامات واستحقاقات على الحكومات التي فيها السفارة لاي دولة ويجب ان تكون لها حصانة كاملة والمحافظة على امنها وامن العاملين فيها لانها تمثل الدولة التابعة لها .

والمواثيق الدولية كذلك تلزم الدول التي توقع عليها بالالتزام بها من حيث الاعتداء على دول اخرى او مساندة ارهابيين او الاعتراض على ادانة عدو او عدم التلاعب بالاقتصاد العالمي واحترام حقوق الانسان ولكن عندما لا يلتزم ترامب بهذه المواثيق ويعتدي على الاخرين هنا يقول الله عز وجل (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ، وهنا نسال بخصوص ( الاعتداء ) على السفارة الامريكية هل هو صحيح ؟

الاجابة على هذا السؤال تساؤلات وهي : هل الحكومة الامريكية حكومة تلتزم بالمواثيق وتحترم الشعوب ؟ ستقولون ان الحشد الشعبي مليشيا واعتدى على القواعد الامريكية وانه تابع لايران ، لو سلمنا وقبلنا جدلا بهذه الذرائع لنسال ، هل تواجد القوات الامريكية في سوريا تواجد بموافقة الحكومة السورية ؟ عندما اكثر من خمسين دولة تصوت على ادانة الكيان الصهيوني لاجرامه بحق الشعب الفلسطيني تتخذ امريكا حق النقض لترفض ادانة اللقيطة الدولة الصهيونية ، هل امريكا قامت بمحاسبة شركة بلاكووتر التي قتلت العراقيين في اكثر من مكان واشهرها مجزرتها في ساحة النسور ، هل تم ادانة امريكا وهي تمول داعش بطيرانها في العراق بالعتاد والسلاح والمؤنة ؟ هل ادينت امريكا التي سمحت لطاغية العراق ان يبطش بالشيعة والاكراد في سنة 1991 وهو الذي كان مختبئ في جحر كالجحر الذي القي القبض عليه بعد سقوط حكومته ؟ الم تنسحب امريكا من منظمة حقوق الانسان وهي الصادقة لانها لا تعترف بحقوق الانسان ؟ الم تنسحب من معاهدة الحد من الصواريخ مع روسيا ؟ الم تنسحب من الاتفاقية النووية مع ايران ؟ الم تقصف العراق اكثر من مرة قبل تاسيس الحشد الشعبي ؟ الم تنتهك حقوق العراق طوال 12 سنة حصار ؟ الم تكذب بان العراق يمتلك اسلحة الدمار الشامل وبعد ان بان كذبها وانتهكت حرمة الشعب العراقي في حرب قاسية وغير شرعية ولم يفكر احد بمحاكمة بوش المجرم ومعه توني بلير وتاتي لتتحدث عن دبلوماسية السفارة الامريكية ؟ الم تقصف الدولة الصهيونية العراق وسوريا اكثر من مرة باشارة من امريكا ومساعدتها في تزويدها بافلام القمر الصناعي ؟ هل قرات مؤامرات الـ سي اي ايه في دول العالم ؟ هل تعلم كم عالم عراقي وعربي ومسلم تم تصفيته من قبل المخابرات الامريكية او بتكليف عملائها في المنطقة للقيام بذلك ؟ هل سمعت عن فضائح سجن ابو غريب ؟

نعم ارفض الاعتداء على اي سفارة او قنصلية في العالم بما فيها سفارات دول الخليج الا السفارة الامريكية .

انهم قتلوا ابرياء في الحشد الشعبي بينما المتظاهرين فقط اقتحموا السفارة ولم يقتلوا اي امريكي قبالة قتلهم للعراقيين وهذا تقصير من المتظاهرين لان القصاص يقول السن بالسن والعين بالعين والبادئ اظلم ... افهم واعلم  .... البادئ اظلم .

سيقول قائل نحن لا نستطيع مواجهة امريكا ، اقول نعم بسبب سياسة الحكومة وضعفها ، مع الترويج لعبارة انهم جاءوا على دبابة امريكية ، وهذا كذب انهم لم ياتوا على دبابة امريكية واذا قلتم لولا امريكا التي اسقطت طاغية العراق لما استطاعوا ان ياتوا ، اقول ان العراقيين اسقطوا طاغية العراق في سنة 1991 والذي اعاده هي امريكا فليست متفضلة علينا لو تركتنا وشاننا فان العراقيين يسقطون طاغية العراق قبل 1991 ،

ترامب يقول لا توجد دولة اسمها العراق فلماذا يبقى هو وجنوده في العراق ؟ ولماذا يصر على سرقة النفط العراقي ؟ ومن هو حتى يعلن من هم الارهابيين ويقوم بمصادرة اموال مودعة في بنوك امريكية اليس لها حصانة كحصانة سفارته في العراق ؟ والشيء بالشيء يذكر الم تقترف السعودية ابشع جريمة في قنصليتها في تركيا بعلم امريكا وبمباركتها ولم تتخذ اي اجراء ضد ال سعود ؟

اكتب في محرك البحث كوكل عن الجرائم الامريكية بحق شعوب العالم وستعجز عن عدد الصفحات التي تذكر لك مؤامراتهم في كب المجالات ـ عسكرية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية ـ وغيرها .

واخيرا الحديث موجه للحكومة الامريكية ورجالات البيت الابيض وليس للشعب الامريكي فالشعوب لا علاقة لها بدنائة سياسة حكوماتها

 

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