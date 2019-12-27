رصد للتدخل الإيراني في العراق..!

علي عبد سلمان

رصد التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي

منذ إنطلاق التظاهرات:

✓شهر تشرين الأول:

🏮يوم 14: وزير الخارجية (بومبيو) يتصل برئيس الجمهورية برهم صالح!

🏮يوم 16: مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى(ديفيد شينكر) يلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح!

🏮يوم 23: وزير الدفاع (مارك اسبر) يتصل برئيس الوزراء عادل عبد المهدي!

🏮يوم 28: بيان من وزارة الخارجية يخص التظاهرات!

✓شهر تشرين الثاني:

🏮يوم 1: وزير الخارجية (بومبيو) يصرح بخصوص التظاهرات!

🏮يوم 2:وفد برلماني أمريكي برئاسة(ادم سميث) يلتقي رئيس الوزراء عبد المهدي!

🏮يوم 3:نفس الوفد البرلماني برئاسة (ادم سميث) يلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح !

🏮يوم 12: وزير الخارجية (بومبيو) يتصل برئيس الوزراء عادل عبد المهدي!

🏮يوم 18: السفير الأمريكي في بغداد (تولر) يرافقه قائد القوات المركزية (باتريك وايت) يلتقيان رئيس الوزراء عبد المهدي!

🏮يوم 20: السفير الأمريكي في بغداد (تولر) يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى!

🏮يوم 21: وزيرة القوات الأمريكية تصل الى قيادة القوة الجوية العراقية!

🏮يوم 27: رئيس هيئة الأركان الأمريكية(مارك ميلي) يرافقه السفير (تولر) وقائد قوات التحالف يلتقون رئيس الأركان في الجيش العراقي !

✓شهر كانون الأول:

🏮يوم 5:مبعوث وزراة الخارجية الخاص بالتحالف الدولي (جيم جيفري) يلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس الوزراء عبد المهدي!

🏮يوم 6:عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية ضد قيادات عراقية!

🏮يوم7:بيان من السفارة الأمريكية في بغداد بخصوص التظاهرات!

🏮يوم 9:نائب ترامب (مايك بنس) يتصل برئيس الجمهورية برهم صالح!

🏮يوم 16:وزير الدفاع (مارك اسبر) يتصل برئيس الوزراء عادل عبد المهدي!

🏮يوم 19: وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية (ديفيد هيل) يلتقي برئيس الوزراء عادل عبد المهدي!

وفي نفس اليوم (ديفد هيل) و السفير (تولر) يلتقيان برئيس الجمهورية برهم صالح!