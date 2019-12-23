عبدالمهدي ضحية عقليته الاقتصادية

علي عبد سلمان

لم تسجل امريكا هدف التعادل ضد ايران بل الدولتين تقدموا على العراق بهدفين مقابل لاشيء وارتاحت النفوس لغرض واحد هو ان تكسب امريكا التعادل لتبدأ جولة مفاوضات متوازنة مع ايران حول العراق ..

عبدالمهدي الذي لم يكشف كل خيوط المؤامرة بسبب الأفراط في مروءته وشرفه ونزاهته التي منعته من الرد على التسقيط والأكاذيب ضده بينما لم يكشف ألاعيب كثيرة ترفعا و تمنعا من الوقوع في صراعات الصغار , هو نفسه عبدالمهدي الذي انجز اتفاق ( النفط مقابل البناء ) مع الصين بسقف مالي يصل الى 500 مليار دولار مقابل 300الف برميل يوميا من النفط لتبدأ معركة الأعمار الحقيقية التي لم تبدأ منذ 40 عاما , مشاريع كبرى بدأ من الطرق والمستشفيات والمدارس والسكن والمطارات و القطار السريعة والقطار المعلق في بغداد وكان مفترضا ان تكون كل مدينة تقابلها شركة صينية لتعمرها من الف إلى الياء..

قائمة تضم مئات المشاريع ... كيف لا تسقط عبدالمهدي ؟؟؟

وهو نفسه الذي تقدمت الكهرباء في فترة حكمه القصيرة جدا وهو نفسه الذي منع تهريب 700 مليون دولار من النفط الأسود كانت تمول جميع الأحزاب دون استثناء ,, وان عددنا الإنجازات فهي كثيرة جدا ..

وعبدالمهدي من انجز مجلس الأعمار الذي لم يعمل منذ 1957 ولأول مرة يصبح لدينا مجلس خدمة اتحادي ,, كلها قواعد راسخة لبناء دولة حقيقية وهي اشياء غير مغرية للجمهور لكنه تشكل خطرا على دول واحزاب لا تريد للعراق خيرا ..

كذلك تآمرت الأمارات على عبدالمهدي .. بسبب البدء الفعلي بميناء الفاو وسخرت احزاب وتظاهرات داخل العراق منذ الشهر الخامس من سنة 2019 ..

السبب .. اذا اشتغل ميناء ستنتهي دبي وموانئتها خلال عشرة سنوات ,, لان طريق الحرير يمر بالعراق ولاحاجة حينها لموانيء دبي بعد اكمال ميناء الفاو ..

وتأمرت اسرائيل نكاية بإيران وخوفا من ان العراق سيقود المنطقة لاحقا .

وايضا يشمل عقد الصين

عقد الصين هوه تنفيذ مشاريع في العراق 500 مليار قابل للزيادة مقابل 300 الف برميل يومياً ولمدة 20 سنة ويشمل

1_ إنشاء ميناء الفاو الكبير ويحتوي 350 رصيف ومطار للطائرات ومدينة تتكون 100 الف وحدة سكنية

2_ انشاء 30 مستشفى ومعداتها الطبية ارقى المواصفات وتوصف في المدينة الطبية

3_ تنفيذ طرق سريعة وحديثة في جميع العراق

4_ انشاء خطوط سكك حديد تربط جميع المحافظات وقاطرات الطلقة وأحدث المواصفات

5_ دراسة الموارد المائية واعطاء الحلول وتنفيذ شبكات ري رئيسة وسدود وتنظيم الري

6_ إنشاء مدن سياحية في الاهوار

7_ إنشاء مجمعات سكنية تتجاوز 8 ملايين وحدة سكنية عمودي وافقي وتوزع حسب الحجم السكاني للمحافظات

8_ انشاء جامعات مع احياء سكن للأساتذة في جميع المحافظات

9_ انشاء 25 ألف مدرسة

10_ احياء المدن الأثرية الازدهار السياحة

11_ انشاء ملاعب باحجام مختلفة

12_ اكمال مالم يوقع مع سيمنز من مشاريع الكهرباء

13_ انشاء مصانع للبتروكيمياويات وإعادة الكثير من المصانع الورق والحديد وغيرها

والكثير من المواد التي اتفق عليها