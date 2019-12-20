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لماذا تواجد عدد غفير فرحين بصلب هيثم ؟


 ◾محمد صادق الهاشمي

 

اغلب الذين كتبوا عن الحالة  الغريبة والظاهرة الاجتماعية وهي الانشراح الكبير للجمهور الذي كان يشاهد جسد هيثم رحمه الله وهم يلتقطون الصور له. وصفوا الشعب العراقي بالقساوة.

 وللاسف شن العديد الحملات  المولمة ضد الشعب العراقي وقيل فيه الكثير عن قساوته، الا ان الموكد ان الشعب العراقي حاله حال الشعوب فلا يوجد شعب دون ظواهر سلبية وايجابية.

وربما الشعب العراقي يمتاز بميزات من الكرم والاحترام والقيم تعد مثالا واضحا.

 هل نسيتم ان الشعب العراقي قدم فلذات اكباده في مقاومة صدام، وفي الاستجابة لفتوى المرجع السيستاني وفي مقاومة القاعدة وداعش وهل نسيتم الكرم وكلمة اهلا وسهلا التي يمتاز بها الشعب العراقي وكرمه في الاربعين الذي دخل في ذاكرة الشعوب.

 الحقيقة للتاريخ الذي حصل هو ما يلي :

اولا⭕ :  ان هذا التجمع مايلي : منهم من قتل احد أقاربه في  القناص بتاريخ 1-10-2019 وحينما قتل المظلوم هيثم وصلب كان الذين قتلوه اشاعوا انه احد افراد القناص فانهالت عليه الناس انتقاما.

ثانيا ⭕: بعد قتله وصلبه والعملية استغرقت ساعتين هرول الجوكر والبعثيين والقتلة والمنتقمين من السلم الاجتماعي والدواعش من المطعم التركي الى الساحة ينتظرون نزول رفاته الشريفة ليبالغوا في الاتقام منه وقد كشفت التحقيقات والصور عن البغايا والبعثيين والدواعش والمندسين الذين الذين كانوا هم اغلب المتواجدين.

ثالثا⭕ : اغلب الجوكرية الذين ذبحوا البري هيثم نعرفهم وتعرفت عليهم الاجهزة الامنية اما المتواجدين فان التحقيق اثبت انهم الدواعش والبعثيين.

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يبقي الشعب العراقي شعب النخوة والغيرة والرحمة والكرم فلا يمكن أن ننسب اليه افعال البعثيين

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