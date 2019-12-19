المقالات

لماذا لم ينجح السياسي الشيعي؟!

43 2019-12-19

عمار الجادر

 

ان السياسة الدينية نشأت بدخول الاسلام حيز الدولة الفعلي، ولكن كان القائد انذاك رسول ابيض، في زمن عم السواد ارجائه، ولكن القمر والنجوم في سماء مظلمة، لم تستطع ان تنسي الناس حقيقة انهم في ظلمة، ولكن القدر الممكن انها كانت ليلة مقمرة وصافية بحيث التجأ اليه البر والفاجر.

الاختلاف العقائدي يختلف حقيقة عن الاختلاف السياسي، وحدث الربط بينهما بعد غياب القمر الاول، حيث حاولت الخفافيش ان توهم المجتمع بان لها الحق في العيش دون نور، بينما كان طبيعة خلقها هو للعيش في الظلام، اما من يرون ان النظام الطبيعي هو البياض الناصع فكانوا قلة، وهنا كان الخلط بين السواد والبياض، فحقيقة الاختلاف السياسي هو عن كمية الخلط، اما العقائدي فهو انه نظام طبيعي لا يمكن الخلط فيه، ومن هنا كان جمهور البياض قد اعتاد على ان لا يرى سوى البياض الناصع.

ليعلم السياسي السني او اي سياسي ينتمي لغير جمهور الشيعة، ان جمهور الشيعة العقائديين هم من نمط النظام الطبيعي الممتاز، اما القسم الاخر من الشيعة فهم من نمط البياض الدائم، وانتم من نمط الخلط بين البياض والسواد، انتم تميلون ليكون السواد اعم بالاعتماد على اصحاب فكرة البياض الدائم العقائدية المنحرفة، لكي تقظون على اصحاب العقيدة الطبيعية الثابتة، وهذا لا يكون لكم الا بحكم اصحاب العقيدة الطبيعية، لانهم سوف يكونون بين فك البياض الدائم وبين خلطكم وتدليسكم.

من هنا يتضح للقارئ الكريم سبب عدم نجاح السياسة الشيعية في العراق، لان انتخاب السياسيين لم يكن ابد من جماعة الطبيعة المطلقة، بل كانوا من النوع الذي يميل لجعل الظلام اكبر من البياض، وهذا ما اغضب جماعة البياض المستحيل الحدوث للايدلوجية الطبيعية، و استفاد منه جماعة الظلام الدائم لان الفكرين منحرفين عن الطبيعة، لذا كان السياسي الشيعي محتار بامره، فهو بطبيعته لا يمكن ان ينسلخ من النظام الطبيعي، ولا يمكن ان يحكم بالعدل لانه ليس قائدا عقائديا.

السياسي الشيعي من المؤكد انه لن يحقق البياض الدائم، ولكن من المؤكد ايضا انه لن يميل كل الميل للنظام الاسود الدائم، ولكن هي نسبة خلط كان فيها الظلام اكثر من الضياء وهذا ما لا يرضاه لا الابيض الخارجي، ولا الطبيعي العقائدي، وبالتالي فهو فرصة الظالم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من وراء قتل السياحة الدينية (الشيعية) في العراق ؟؟!!
عبدالمهدي ضحية خوفه على العراق
رئيس وزراء يامحسنين..!
لماذا لم ينجح السياسي الشيعي؟!
عبدالمهدي ضحية مروءته
ليعلم الشعب العراقي ماذا يشمل عقد الصين؟!
العنف والرأي الجمعي
الحراك الجماهيري والسياسي..وموقف العصائب الثابت    
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
ابتداع مفاهيم غايتها الخطاب الاسلامي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك